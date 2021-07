Fans se burlan de Lupillo Rivera por su concierto sin público. (FOTO)

Lupillo Rivera volvió a pisar los escenarios pero no le fue tan bien como habría querido. Las entradas para su concierto en la Feria de León, Guanajuato, no se vendieron como esperaba y en las redes sociales no lo perdonaron.

Aquí te están regalando los boletos de a 6... así será que ya no encuentran que hacer para que la gente asista al concierto. pic.twitter.com/Z0wT3j3Qq3 — Lunita Tarvos saturn40 (@tarvossaturn40) July 17, 2021

El “Toro del Corrido” dio un espectáculo este fin de semana y al parecer, estuvo muy lejos de ser un éxito como el cantante y su equipo esperaban.

Varias imágenes que circularon por las redes sociales muestran que el lugar estaba casi vacío, aunque muchos afirman que minutos antes de que comenzara el recital, asistió más público.

Muchos seguidores de Lupillo argumentaron que los asientos se veían vacíos porque no podían abarrotar dada la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, en las redes sociales no perdonaron al cantante e insistieron en que el concierto fue un fracaso y que esto se debió a todas las polémicas en las que ha estado envuelto en los últimos días.

De hecho, una de las principales críticas que le hicieron fue por sus declaraciones que tildaron de misóginas. “Nadie en la Feria de León ni en ningun queremos escuchar a seudocantantes machistas, misoginos... Piensen otra vez en contratarlo por favor”, escribió una usuaria de Twitter.

“Hay más gente en misa”, fue uno de los comentarios que circularon entre los internautas. De hecho, muchos señalaron que hasta comenzaron a regalar los boletos por la desesperación de ver los asientos vacíos.

