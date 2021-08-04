Lupillo Rivera le propuso matrimonio a Giselle Soto con anillo de un dólar.

Giselle Soto y Lupillo Rivera ya no esconden su amor ante el público mexicano. Y es que, los artistas, mantienen un sólido compromiso que presumen en todas las plataformas digitales.

Lupillo Rivera es uno de los máximos exponentes en género regional mexicano

¡En EXCLUSIVA nos enlazamos con Lupillo y Juan Rivera para saber qué fue lo que pasó en su casa y la explosión!

Por si fuera poco, Giselle rompió el silencio en el programa de espectáculos Hoy Día y reveló cómo fue que el cantante pidió su mano.

Según la empresaria, el Toro del Corrido le pidió matrimonio con un anillo de compromiso hecho con un dólar. Además, el intérprete de Grandes ligas habló muy seriamente con la mamá de Giselle.

“Desafortunadamente, en mayo de este año, perdí a mi papá. Ahí en el funeral le pidió permiso a mi mamá. Hizo que una tía hiciera un anillo de un dólar. Estamos casados gracias a Dios. Desde chiquita es mi sueño tener una boda y andamos en planes”, expresó la joven.

"Si esta mujer me acepta el anillo de un dólar, ella es la adecuada", fueron las palabras con las que Lupillo Rivera se atrevió a dar el siguiente paso en su relación con la emprendedora.

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Giselle Soto confesó cómo sucedió su primer encuentro con Lupillo Rivera

La historia de amor de Giselle Soto y Lupillo Rivera sucedió en plena pandemia de Covid-19, cuando el tapatío vio a la joven en Instagram.

Fue durante la pandemia, me mandó un mensaje por Instagram, me dijo que estaba muy guapa. El primer día que lo conocí, le dije: ‘no puedo creer que te esté diciendo esto, pero te amo’

Lupillo Rivera estaba muy seguro en que Giselle Soto se convertiría en su esposa. Y aunque se rumora que los cantantes se casaron en este mismo año, la emprendedora tiene planes de una boda más grande vestida de blanco.

“Me robó Lupillo Rivera… ahora estoy aquí bien comprometida y bien feliz”, expresó.

Giselle Soto no pudo evitar hablar de las cualidades de Lupillo Rivera, a quien describió como un hombre muy caballeroso y con mucho sentido del humor.

Es muy humilde, sencillo, es muy celoso. Lupillo es un amor, bromista, romántico…

Tal parece que Lupillo Rivera encontró el verdadero amor después de la comentada relación sentimental con Belinda. Además, el tatuaje del tapatío con el rostro de la española también acaparó los primeros titulares de la prensa hace algunos meses.

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