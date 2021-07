Mayeli Alonso ataca a Lupillo Rivera tras su boda con Giselle Soto. Su exesposa lo califica como un hombre mentiroso y desobligado con sus hijos, pues este no le ayuda en la manutención.

La expareja del Toro del corrido no cree que el cantante haya contraído nupcias y aseguró "Él es bien mentiroso, cuando alguien se casa es un momento tan importante que no lo puedes callar y no le creo, quiero que me muestre eso”, dijo a un programa televisivo.

Alonso también confesó que no cumple con la manutención de sus hijos.” No me ha ayudado ni con un dólar, yo llevo tres años manteniendo sola a mis hijos, echándole ganas y nunca he recibido ni un tipo de ayuda de él”, aseguró.

¿Boda de Lupillo sería falsa?

Lupillo Rivera ha dado mucho de qué hablar por varios temas, entre ellos su boda secreta con Giselle Soto, aunque para muchos eso no fue real.





Mayeli también habló de la unión de su exesposo con su exsocia Daisy Cabral, con quien ha tenido diferencias. “Yo vendo mucho más que gente que tiene 5 millones de seguidores, mi público es muy consumidor y artistas que son muy populares no tienen esa capacidad de ventas y eso es lo que les duele”, dijo.

