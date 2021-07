Chiquis Rivera causa polémica en redes sociales con FOTO desnuda.

Una foto de Chiquis Rivera desnuda causa polémica en redes sociales. La hija de Jenni Rivera incendió las redes y sus seguidores le piden abrir una cuenta en OnlyFans.

La polémica cantante subió a Instagram una imagen reveladora para promocionar su más reciente trabajo musical ‘Pa ti’, pero dividió las opiniones. En la foto, la cantante está sobre su cama sin ropa y solo se ve debajo de su larga cabellera y una sábana, por lo que los seguidores pidieron crear su propia cuenta de OnlyFans.

“Me suelto el pelo pa tí, solo pa’ tí.. ¡Pa Tí coming soon!”, puso como pie de página la cantante. Enseguida una lluvia de comentarios se dejaron venir: “Estás tan bien, Dios mío”, “Bella y sensual”, “Hermosa”, “No puedo esperar para escucharla, Corazón”, “OnlyFans, próximamente”, “Tu look es increíble, bebé”.

Chiquis también recibió críticas negativas

Chiquis también recibió críticas negativas, pues la catalogaron como “vulgar” y le escribieron muchas cosas más: “Bien dicen que el que no enseña no vende, se ve que le urge”, “Esta mujer siempre dando la nota, por vulgar, fácil, conflictiva, pero por talento nunca”, “Cuando no hay talento recurren a la morbosidad”, “A falta de talento, encueramiento” o “Mejor que venda botellas de agua con limón pero que no cante”.

La referencia al agua con limón es porque durante las últimas semanas, la cantante de banda ha dicho que ha mejorado su físico por el consumo diario de la refrescante bebida.

