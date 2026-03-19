Así puedes hacerte las ‘animal print nails’ desde casa para tener una manicura elegante

Anteriormente hemos tenido la oportunidad de hablar sobre cómo lograr ciertos diseños de uñas desde casa; aunque no son difíciles, algunos pueden ser difíciles de obtener. Por eso, si estás empezando, se recomienda intentar con el ‘animal print nails’, ya que no requieren de muchos difuminados.

Para que lo puedas hacer desde la comodidad de tu hogar, te detallaremos cómo lo puedes lograr, ahorrando un par de monedas y logrando una manicura elegante en pocos pasos.

¿Cómo hacer el ‘animal print nails’?

Aunque no lo parezca, el ‘animal print nails’ es uno de los más sencillos para lograr, siendo una gran alternativa para hacerlas desde casa. La única decisión importante que deberás tomar es qué piel de animal vas a usar en tu manicura elegante. Solamente realiza lo siguiente:

Limpia tu uña con acetona, eliminando la suciedad o restos de esmalte. Añade un “base coat” para una mayor duración en el esmalte. Coloca el color de base. Por ejemplo, si quieres el estilo vaca o cebra, coloca blanco, pero si deseas leopardo o ciervo, coloca un marrón claro. Dejamos secar. Encima coloca los patrones que vayas a usar con los colores correspondientes. Para las líneas de la cebra, opta por un pincel delgado. Mientras que para el leopardo, primero haz manchas marrón oscuro y en los bordes agrega puntos negros. Al secarse todo el esmalte, cubrimos con “top coat” para fijar.

En el caso de esmaltes que se secan con lámpara, no olvides que al colocar cada color debemos sellar con la luz; así evitaremos mover el producto, en especial si se logró el patrón que queremos.

¿Cómo cuidar tus uñas?

Si para el ‘animal print nails’ lo vas a hacer con esmalte normal, es importante que consideres los cuidados que vas a aplicar, ya que suelen caerse con mayor facilidad. Al tener tu manicura elegante lista desde casa, considera los siguientes cuidados: