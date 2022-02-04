¿Lupillo Rivera está en contra de su hermano Juan Rivera? El cantante responde.

Pese a la ola de dimes y diretes en la que se han visto inmiscuidos, Lupillo Rivera asegura que no tiene problema alguno con su hermano Juan Rivera en la actualidad.

Recordemos que en una reciente conferencia de prensa, Juan dijo que era mentira el dicho de que el ex de Belinda dijera que su hija y él recibían un pago de parte de las empresas de Jenni Rivera.

"Yo con gusto le pago la demanda sin tener que agarrar abogado, la verdad no tengo ningún problema y si a eso tiene que llegar y hacerlo, pues yo con gusto le pago la demanda sin ningún problema", dijo Lupillo.

"Yo quedé muy conforme, yo quedé muy contento, gracias a Dios tuve el valor de regalar lo que tuve que regalar, porque todo empezó con un regalo de canciones, de masters para él y para Rosie, alrededor de 39 canciones que les iba a regalar y que quedaron regaladas para ellos, para que pudieran sobrevivir con su familia", añadió 'El Toro del Corrido'.

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Lupillo quiere que cada integrante de la familia Rivera "esté por su lado"

A pregunta expresa sobre si Lupillo Rivera quiere que cada integrante de la familia Rivera "esté por su lado", 'El Toro del Corrido' fue contundente y no tuvo mayor reparo en hablar al respecto, pues considera que a veces las familia se aprecia más cuando se ve poco, que cuando está en constante convivencia.

"Yo creo que cada quien por su lado va a estar mejor, yo creo porque es como cualquier otra familia, hay unos familiares que están en México y otros que están en Estados Unidos y nunca se ven y le día que se ven, se ven con muchas ganas de verse y yo creo que eso es lo más saludable", insistió.

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