Lupillo Rivera confiesa si es capaz de exhibir a Belinda como Nodal.

Lupillo Rivera opina que el deber de un hombre es callar. ¿Por qué?

Aunque pide ya no ser cuestionado sobre Belinda, Lupillo Rivera responde si él sería capaz de echarle en cara las cosas que le dio cuando fueron pareja, tal como ahora lo hace Christian Nodal, exhibiendo incluso mensajes que intercambió con la cantante.

“Yo creo que el deber de un hombre es callarse y seguir adelante. Eso es ser un hombre. Yo sé lo que le di a las mujeres, pero no es mi lugar ponerlo en la mesa y decir ‘yo hice esto’ porque eso no me hace mejor. Que Dios me la cuide, que Dios me la bendiga y que siga adelante. Yo ya le di vuelta a la página hace mucho tiempo”, dijo a la prensa.

Lupillo Rivera se sincera sobre su hermana Jenni Rivera

En otros temas, Lupillo se desencajó al ser cuestionado sobre lo dicho por su exesposa Mayeli Alonso en un reality show, sobre que la última vez que vio a su hermana Jenni Rivera viva en el palenque de Texcoco, esta le hizo revelaciones que provocaron que lo llevaran a vomitar de la impresión.

“No creo que yo algún día me vaya a animar a platicar las cosas que mi hermana me platicó ese último día. No creo que me anime a hacerlo por no lastimar a terceras personas que pudieron haber estado involucrados en esa plática”, declaró.

“Esas personas todavía están aquí y no quiero lastimarles su mente, corazón y ser con algunas cosas que mi hermana me platicó de ellos. Sí hubó cosas muy fuertes y hay que respetar”, continuó.

Lupillo habló con la prensa luego del zafarrancho ocurrido el viernes pasado en un restaurante de la Ciudad de México, al que llegó acompañado de su esposa Giselle Soto. Ambos ingresaron resguardados por elementos de seguridad que agredieron a los reporteros.

