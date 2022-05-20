Revelan triste motivo por el que Gabriel Soto e Irina Baeva no se casaron.

Hace unos días corrió como reguero de pólvora, la noticia de que Gabriel Soto e Irina Baeva se casarían en Acapulco, en una pequeña y discreta ceremonia.

Sin embargo, el evento nupcial no se llevó a cabo, pues se tenía previsto para el día 14 de mayo del presente año.

"Todavía no hubo boda... la boda iba a ser el sábado pasado... el 14 de mayo. Ya teníamos apartada la fecha, teníamos todo listo: la lista de invitados y estábamos a dos de mandar la invitación. Iba a ser en Acapulco, pero estamos reprogramando y viendo las alternativas de cómo la podemos hacer", expresó a la prensa mexicana.

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Irina Baeva revela por qué no se ha casado con Gabriel Soto

Y es que, la boda se tuvo que posponer debido a que los familiares de Irina no pudieron viajar de Rusia a México, por cuestiones de la guerra que se vive entre aquel país y Ucrania.

La actriz rusa prefiere esperar a que las cosas mejoren y ver a sus papás reunidos el día de su boda con Gabriel.

"No hay ningún problema con que mi familia viaje ni nada. Es que antes había un vuelo directo de Moscú a Cancún, yo quería que estuvieran un mes acá y enseñarles las playas. Ahorita lo que está pasando es que se canceló ese vuelo porque no puede pasar por Europa por el espacio aéreo... hay otras rutas, pero no son muy económicas. Se nos está saliendo del presopuesto y estamos viendo para cuando lo podemos reprogramar", declaró.

Irina Baeva está moviendo viento y marea para contar con la presencia de sus padres el día de la boda.

"Si yo tuviera la respuesta créeme que te la daría, pero estamos en eso. Estamos viendo las alternativas, si se hace vía Zoom como lo proponen o de qué manera se puede hacer. Es que no queremos hacer esa ceremonia sin mi familia", concluyó.

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