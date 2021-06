Lupillo Rivera se disculpó con Belinda por comentario machista.

Luego de un video de Lupillo Rivera en el que lanzó un comentario machista hacia Belinda, ¡se disculpó con ella! Pues el comentario iba hacia Nodal.

Luego de que Belinda y Nodal se comprometieran, ¡a Lupillo no le cayó nada bien! Pues subió un video haciendo un comentario que no le gustó a nadie. Luego recapacitó y le pidió una disculpa a Beli, pues lo dijo contestándole a Nodal, no a ella... ¡Te contamos los detalles!

Lupillo Rivera le pidió una disculpa a Belinda por sus comentarios machistas.

Después de que Belinda y Nodal se comprometieran, los comentarios le llovieron a Lupillo Rivera, ¡y el cantante de regional mexicano hasta tuvo que quitarse el tatuaje gigante que tenía de Beli! Por el compromiso y por respeto a su actual pareja. Pero, ¿qué fue lo que molestó a los fans de la princesa del pop?

Lupillo en un video comentó que “comió primero en la mesa”, refiriéndose a que estuvo con Belinda antes de que que Nodal llegara a su vida. ¡Qué fuerte! Las redes sociales estallaron, y hasta en tendencia se convirtió el cantante, pues a los internautas no les pareció correcto el comentario que hizo, ¡de ardido no lo bajaron!

Cuando se quitó el tatuaje de Beli, parece que a Nodal no le pareció que lo hiciera tan público, pues cuando lo cuestionaron al respecto, dijo: “Cada quien hace lo que quiere con su ‘puerco’”, ¡BOOOM! A lo que Rivera contestó: “No hay pedo, hombre, ese vato y yo ya sabemos que yo comí primero en la mesa”.

Luego de varios días de este polémico comentario que muchos tacharon de machista, Lupillo Rivera rompió el silencio y ofreció una disculpa a Belinda, además, aseguró que su comentario iba dirigido a Christian Nodal. “La ofensa fue directamente a él, nunca fue mi intención ofender a Belinda, y si pareciera así o la gente piensa así, yo como hombre le pido una disculpa, porque viendo el video después, a lo mejor sí pude responder de otra manera”.

¿Será que sigue sintiendo cosas por Belinda y le duele verla con Christian Nodal?

