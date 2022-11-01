Lupita D’Alessio confesó que tocó fondo con las drogas y el alcohol.

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Lupita D’Alessio charló con nuestra querida Pati Chapoy sobre los excesos que le acarreó la fama y las repercusiones que esto tuvo en su vida privada y en el ámbito profesional.

“(La fama) Me llevó a un remolino de cosas, pierdes el piso, la fama, el dinero, te crees poderosa, la droga, el alcohol, los hombres, un sinfín de cosas como un collage. Lo importante aquí, es que me di cuenta”, declaró la ‘Leona dormida’.

¿Cómo se dio cuenta que los excesos la estaban perjudicando? “Me doy cuenta de que me iba a morir porque vi a Ernesto D’Alessio trabajando en “Cantando por un sueño” y ya estaba comprometido y estaba cantando una canción que se llama “Yo soy aquel”, de Raphael. Lo vi y dije: ‘ya se va a casar y yo no voy a ver a mis nietos’”, sentenció Lupita.

“Yo vi todo un desorden alrededor mío y ahí me desplomé y obviamente a Jesús le dije: ‘si existes, si es cierto, si es verdad pues tómame de la mano’”, añadió.

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Fue ahí cuando se dio cuenta que tenía que rehabilitarse porque tenía un problema, fue a su cuarto y encontró la tarjeta de un pastor que veía su hijo Ernesto y como pudo le habló y la llevaron a Guatemala.

Sobre el tiempo que le llevó rehabilitarse, Lupita D’Alessio dijo que fueron 45 días en los que “lastimé a mis hijos, lastimé aquí, lastimé allá. Lloré como… una fuente tremenda sollozando, recordando, postrada en el piso y diciendo ‘padre, perdóname, me arrepiento, me arrepiento…’”.

“Ahí me quebrantó, sentí que comí polvo y ahí cuando me levanto dije ‘tengo que pedirles perdón a mis hijos’ y a los que pude de exparejas, llegué a verlos y (decirles) ‘perdóname por favor, perdóname’”, recalcó.

Pero lo más difícil fue con sus hijos, quienes no creían ni confiaban en ella al principio ya que anteriormente había dicho que iba a cambiar y nunca lo hizo. Al final, sus hijos vieron que sí cambió y comenzaron a acercarse a ella y a pedirle dinero.

“Yo amo a los gordos preciosos, mis tres hijos sí estaban muy asustados porque ellos pensaron en cualquier momento nos van a hablar (para decir) que mi mamá se fue”, finalizó.

