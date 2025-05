Lupita TikTok revela si aún continúa su relación con Ricardo ‘N’ pese a ser detenido

El caso de Lupita TikTok sigue muy presente en la mente de las personas que estuvieron al tanto de todas las polémicas desatadas. Ahora, la joven volvió a hablar con los micrófonos para dejar claras algunas cosas. Por ello las redes reventaron en reacciones de nueva cuenta por la situación que vive la joven de 22 años.

Después de concretarse el fallecimiento de la niña de tres semanas de nacida y de la detención de Ricardo “N”, Lupita solamente había hablado para agradecer a sus seguidores y para hacer una mención publicitaria en una taquería. Sin embargo, un reportero la alcanzó en un momento bastante tranquilo y aunque decía que no podía hablar, soltó algo de información.

¿Lupita TikTok regresará con Ricardo “N” después de su detención?

Aunque existían rumores de que Lupita y Ricardo enfrentarían a la ley por negligencia con su hija Karely, las autoridades investigaron y detuvieron al padre de la niña fallecida hace unos días. A él lo acusan de abuso sobre una persona con problemas cognitivos, que en este caso sería la propia influencer.

Es decir, como algunos comentan con la joven, no se le percibe del todo apta para llevar una relación. Además, Ricardo le lleva 25 años de distancia y eso provocó indignación en un caso que se transformó en algo muy turbio. En dicha entrevista se escuchó a la influencer decir que aún quiere a su pareja, pero que no puede hablar por el momento. Ya se verá qué sucederá, fue el mensaje general que emitió la estrella de TikTok.

¿Qué más dijo Lupita TikTok ante este reportero?

Aunque la joven decía que no podía hablar al momento porque la regañaban, indicó que su mánager no le robó nada, pese a que ahorita no le contesta los mensajes. Espera ponerse a generar contenido de nueva cuenta, pues ella consiguió sus ganancias de este modo. Y también dijo que está “agüitada” por lo de su bebé, esto para finalizar mandando saludos y bendiciones a la gente que la ha apoyado.

