Luz Elena González rompe en llanto tras revelar problemas con su padre

El próximo domingo 16 de junio se festeja el Día del Padre en México, un día que no está fijo en el calendario y que va cambiando cada año. Se busca lograr una convivencia con este importante ser querido y tratar de tener un momento grato. Es por eso, que en Venga la Alegría se ha buscado tener muy presente esta fecha con juegos, dinámicas y cápsulas entorno al tema.

¿Tienes algún problema pendiente con papá? Te decimos cómo tratarlo [VIDEO] Nora Favela, psicóloga y tanatóloga, viene a tocar un tema muy interesante: qué hacer cuando se tiene algún problema pendiente con papá. ¡Chécalo!

Esta mañana acudió al foro Nora Favela, una psicóloga y tanatóloga, quien nos habló acerca del ‘Daddy Issues’, un término que se usa para hacer referencia a un tipo de conflicto o problema con papá. Nora habló de las señales con las que se puede detectar este problema y las soluciones que se le puede dar tras darse cuenta que esto afecta.

Con ello, inesperadamente Luz Elena González abrió su corazón y rompió en llanto tras recordar algo tan fuerte que vivió en torno a la relación con su padre, donde confesó:

Tengo un papá maravilloso, lo amo y lo adoro y siempre estuvo presente cuando podía, pero viajaba tanto por su trabajo, que en esas ausencias tan grandes me daba mucho miedo que nos fuera a pasar algo.

Aunque no reveló que le tuviera rencor o algo por el estilo a su padre, incluso recalcó que veía una figura de protección y de fuerza en él, algo que con el paso del tiempo se percató que buscaba en sus parejas: ese tipo de figura que sentía que había perdido. Además, Luz dio a entender que anteriormente tuvo parejas que tenía miedo de perder por no perder esa protección, pero que no estaba completamente feliz con ellas.

A la experta que trataba el tema la tomó por sorpresa, al igual que a Mauricio Barcelata, conductor y compañero de Luz Elena que se encontraba compartiendo puntos de vista en esta sección y a todos los que se encontraban en foro. Sin duda un momento emotivo y muy duro para la conductora que no se guardó nada y abrió su corazón.

