Lyn May arremete contra Belinda; la llama gris y mala cantante. La legendaria vedette asegura que ella recibió joyas mucho más caras como obsequio de sus pretendientes.

Fue durante su arribo a la alfombra roja de la obra musical ‘Sie7e’, donde la modelo arremetió contra la prometida de Christian Nodal, asegurando que no le agrada ni su físico, ni tampoco su parte artística. “Está muy flaca, canta feo. No me gusta”, aseveró.

Los reporteros que la entrevistaban le dijeron si sentía celos de la belleza de la estrella pop o del costo anillo de compromiso de tres millones de dólares, que había recibido de parte del joven cantante de regional mexicano, pero lo negó rotundamente.

Lyn May asegura que no envidia a Belinda

Pese a la insistencia de los medios de comunicación, la actriz dejó en claro que ella ha tenido buenas joyas y buenos galanes a lo largo de su vida, así que no tiene nada que envidiarle a la excoach de La Voz.

¿Celosa de quién? Yo tengo unos buenotes. A mí me han dado anillos, pero anillos bonitos, piedras preciosas y bastante caras

La vedette también explicó que Belinda no le cae mal o tiene algo en contra de ella, solo la considera una persona gris. “No me cae gorda ni flaca, no me cae, nunca la he visto, se me hace gris”.



