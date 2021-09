FOTO: Crean muñeca idéntica a la vedette Lyn May.

La vedette mexicana Lyn May ya tiene su propia muñeca que es idéntica a ella, luciendo uno de sus trajes e incluso puede hacer un split como la legendaria bailarina .

Una vez más, la famosa ha dado mucho de qué hablar tras anunciar su presunto embarazo, pero ahora lo hace a través de un homenaje, ya que le crearon su juguete.

Fue por medio de las redes sociales de la cuenta de Aaron Malibu, un famoso artista por sus creaciones de varios personajes del medio artístico, donde se dio a conocer la muñeca idéntica a Lyn May.

“¡Otra mexicana icónica!— la talentosa y graciosa Lyn May, la vedette de origen chino y mexicano conocida por sus shows en la vida nocturna de Mexico y sus actuaciones en el cine mexicano de los años 70 y 80. No saben cuánto me alegra verla bailar y reírme de sus anécdotas y chistes groseros. Su amor de la vida es tan admirable”, expresó el creador del juguete de colección.

Lyn May se parece a su muñeca

Una vez que se dio a conocer la muñeca de Lyn May, las reacciones no se hicieron esperar, provocando miles de likes y comentarios en los que celebraron al artista por hacerle un pequeño homenaje a la polémica famosa.

El creador del juguete de la vedette también ha realizado sus versiones de Niurka, Frida Kahlo, Paulina Rubio, Angelique Boyer, Selena, Thalía ‘María la del barrio’, Shakira, Britney Spears y muchas famosas más.

