José Joel reveló que Sara Salazar le fue infiel a José José.

José Joel realizó contundentes revelaciones para los micrófonos de Azteca UNO y otros medios de comunicación en reciente encuentro con la prensa.

El cantante sostuvo que su padre José José vivió una infidelidad por parte de Sara Salazar.

“Sí, desgraciadamente sí, yo no estuve ahí, pero se rumoraba mucho. Siguieron a la señora cuando estaba haciendo sus situaciones extramaritales, pero honestamente, no tenemos fotos ni nombres”, expresó el hijo del Príncipe de la Canción.

José Joel asegura que múltiples personas fueron testigos de como Sara Salazar sostuvo un romance con un trabajador de la familia.

“Se sabe todo lo que hizo esa señora porque veía la manera de echarse su canita al aire. Claro que era capaz de eso y de muchas otras cosas más que están sobre la mesa”, subrayó.

José Joel arremete contra Sarita Sosa por negar su existencia en Estados Unidos

La polémica en torno al testamento de José José continúa en pie, ya que Sarita Sosa negó la existencia de sus hermanos Marysol Sosa y José Joel ante la corte de Estados Unidos.

El hijo del intérprete de El Triste considera que las acciones de Sarita Sosa traerán consecuencias muy pronto.

“Hasta hace unos cuantos meses yo estaba pensando ‘a lo mejor Sarita nos abe lo qué hace, no sabe qué día es, o no entiende bien el español’, pero ya con este último documento, donde la niña sale a decir que solo es ella, que yo no existo, que Marysol no está y que mi mamá está loca… ya hay una alevosía y una maldad”, expresó.

Por último, el cantante desmintió el supuesto distanciamiento con su hermana Marysol Sosa.

“No sé de dónde ha salido eso, pero la realidad es que estamos en pandemia. Si no nos ven como muéganos es porque ella está en su casa y yo también”, concluyó.

