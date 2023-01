Macaria, expareja de Polo Polo, le da el último adiós.

Macaria, expareja del comediante Polo Polo, acudió a despedirlo.

Macaria acudió a darle el último adiós al querido comediante en la funeraria en donde se llevó a cabo su velorio.

¿Cómo recuerda Macaria a Polo Polo?

“Es con lo que hay que quedarse y es lo único que tengo de él, buenos recuerdos. Es algo que no puedes medir, porque compartimos como dos años y medio, pero el cariño y la relación con Adriana, a la que adoro, a su hija, y a Paul, a “Polito”, eran ‘Polito Norte’ y ‘Polito Sur’, aquí está y lo tengo siempre conmigo”.

“Yo hablaba cada equis tiempo con Adriana y sé que hace tiempo que no estaba bien, pero siempre ha estado rodeado de amor”.

Contó que hace mucho tiempo que no estaba en contacto con el comediante, pero que Adriana le avisó, me mandó un WhatsApp a la 1:37.

Sobre la etapa que compartió al lado de Polo Polo, Macaria expresó que fue una etapa muy feliz y muy gozosa. “Uy, no tenemos tiempo la edad no me alcanza, igual y me voy junto con él ahorita”.

¿Qué dijo Macaria sobre la comedia que hacía Polo Polo?

Por cierto que la actriz advirtió que la comedia que Polo Polo ejercía en los años 80, posiblemente no sería bien recibida actualmente.

“Estamos hablando de otro tiempo, pero era otro mundo. Ahorita todos tenemos la piel demasiado delgada; a quien toda tu vida le dijiste de cariño prieto, de cariño mi prieto, cómo le dices prieto, cómo te atreves, ¡por Dios!”, finalizó la actriz.