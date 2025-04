Madonna anuncia en Instagram su reconciliación con Elton John

Lo que parecía un hecho imposible se ha vuelto realidad, ya que ayer lunes 7 de abril, Madonna sorprendió al mundo entero, luego de anunciar a través de su cuenta de Instagram que tras 20 años de pleito, ella y Elton John han superado sus diferencias.

¿Qué publicó Madonna? A través de su cuenta de Instagram, ‘La Reina del Pop’ publicó que “¡Finalmente hicimos las paces!”, y reveló que el pasado fin de semana acudió al Saturday Night Live para ver al legendario músico de 78 años.

En dicha publicación, Madonna recordó con nostalgia la primera vez que vio al cantante británico en vivo, cuando tan solo era una adolescente y aseguró que dicha experiencia la marcó para siempre.

“Me escapé de casa una noche para verlo tocar en Detroit. Fue una presentación inolvidable que me ayudó a comprender el poder transformador de la música. Siempre me sentí como una extraña mientras crecía, y verlo en el escenario me hizo entender que estaba bien ser diferente, destacar, tomar el camino menos transitado. De hecho, era esencial”, contó.

De igual forma, Madonna recordó lo mucho que le dolieron las declaraciones de Elton John, quien se pronunció negativamente sobre su música: “Me dolía saber que alguien a quien admiraba tanto expresó su desprecio hacia mí como artista. No lo entendía”.

¿Cómo fue su reconciliación?

Madonna recordó que su reconciliación se dio, durante un programa donde ella decidió confrontar al británico. “Cuando lo vi, lo primero que dijo fue: ‘Perdóname’. Y el muro entre nosotros se derrumbó”.

‘La Reina del Pop’, recordó que se abrazaron, con el perdón como herramienta: “El perdón es una herramienta poderosa. En minutos estábamos abrazándonos”.

¿Cómo surgió su enemistad?

Los problemas entre Madonna y Elton John surgieron en el año 2002, cuando el cantante calificó la canción de “Die Another Day” de Madonna como “la peor de la historia” dentro del universo de James Bond.

No obstante, la situación escaló en 2004, cuando el cantante criticó severamente a Madonna por hacer playback en sus conciertos: “Cualquiera que haga playback en público cuando la gente paga para verla debería ser fusilado”.

En 2011, la disputa se agravó cuando Elton atacó a Madonna por sus comentarios despectivos hacia Lady Gaga, quien estaba comenzando su carrera. “No entendí por qué Madonna tuvo que ser tan desagradable”.