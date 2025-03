Adrien Brody lanza chicle a su novia tras su triunfo como Mejor Actor en los Oscar

La noche de los Premios Oscar , celebrado el pasado domingo 2 de marzo de 2025 dejó momentos memorables. Sin embargo, este año el actor estadounidense de 51 años de edad, Adrien Brody, nos dejó una escena que dividió opiniones en redes sociales, y es que tras recibir un premio en dicho evento, le lanzó un chicle a su pareja Georgina Chapman.

Durante la 97a edición de los Premios Oscar , Adrien Brody ganó su segunda estatuilla como Mejor Actor, en esta ocasión por su interpretación en la película “El Brutalista”. Pero su reconocimiento se vio empañado por una acción que realizó segundos antes de subir al escenario a dar su discurso.

Linet Puente, Ricardo Casares y Pamela Cortés nos dan sus pronósticos Rumbo al Oscar [VIDEO] Nuestros expertos en cine, Linet Puente, Pamela Cortés y Ricardo Casares, nos revelan cuáles son sus actores y cintas favoritas Rumbo al Oscar.

Te puede interesar: Ariana Grande incómoda en la alfombra roja; su reacción se hace viral

Cuando Cillian Murphy dio a conocer al ganador del Mejor Actor en esta nueva edición de los Oscar, Brody se levantó y le dio un abrazo a Georgina Chapman. Posteriormente, comenzó a subir la escalinata para llegar al escenario, pero antes de que eso sucediera, el actor se percató que llevaba un chicle, por lo que sin pensarlo dos veces, se dio la vuelta, se lo sacó de la boca y se lo lanzó a su actual novia.

Esta acción dejo un mar de opiniones divididas en redes sociales , pues mientras algunos lo vieron como una acción de confianza, otros aseguraron que fue una falta de respeto: “Adrien Brody debió llevar su envoltura para guardar su clicle, que falta de respeto, que le quiten su premio”, “Qué asco, pero me gusta que sea una persona sin filtros”, “Un chicle tiene más de 10 mil bacterias, se lo pudo haber puesto en el bolso de su saco” y “Fue un gesto simbólico, más que estudiado y ensayo. Todos van con un pequeño acto gracioso en el caso de ser ganadores”.

¿Qué dijo Adrien Brody sobre su polémica acción?

Es importante señalar que después de la premiación, el mismo Adrien Brody , en entrevista con Live With Kelly and Mark, reveló la razón detrás de este polémica: “Podría haberlo tragado, pero no pensé en eso, tenía que deshacerme de él de alguna manera”.