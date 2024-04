¿Mhoni Vidente será invitada especial de Madonna? ¡Esta es la lista de invitados!

¡La Reina del Pop se encuentra en México! Y no ha dejado de sorprender a sus millones de fanáticos con sus increíbles shows que dejan a cualquiera con la boca abierta, ya que ella piensa en todo, desde iluminación, vestuarios, coreografías y por supuesto ¡Grandes invitados!... Así lo ha demostrado en sus conciertos en el Palacio de los Deportes, donde asistió Guillermo Rodríguez la primera noche y en el segundo concierto, el actor Alberto Guerra.

¿Quiénes son los invitados de Madonna en sus conciertos en México?

Madonna trajo a México “The Celebration Tour”, un show que promete ser uno de los mejores de su carrera, el cual cuenta con 26 de sus más grandes éxitos. Los invitados de planta de Madonna son los más especiales en todos los conciertos, pues son sus propios hijos quienes participan en números únicos y han demostrado que heredaron el talento de su madre en cuanto a la música y el baile.

Las sorpresas no han parado desde el primer concierto de Madonna en México, ya que Guillermo Rodríguez, figura de The Jimmy Kimmel Show, sorprendió a todo el público con una aparición especial al lado de la Reina del Pop.

Para algunos quizá ya no fue una gran sorpresa ver a Alberto Guerra en la segunda noche de Madonna en México, ya que ella había dado algunas pistas en su cuenta de Instagram, pues días antes público una foto junto al actor, lo que causó revuelo entre sus seguidores e inmediatamente se volvió tendencia.

¿Mhoni Vidente y otros famosos se subirán al escenario con Madonna?

Mhoni Vidente: ¿Será que posiblemente Mhoni pueda compartir escenario con Madonna?, pues aunque no es una personalidad que resuene en el mundo de la música, usuarios en redes sociales han asegurado que la vidente podría tener una aparición especial y sorprender a todos en uno de los shows de Madonna. Además, existe una lista donde se puede leer su nombre, pero solo sabremos la veracidad de dicha lista hasta que la cantante de pop culmine con sus conciertos.

Danna Paola: lo que tal vez sería un gran sueño hecho realidad para ella, pues ha mencionado varias veces que Madonna es fuente inspiración.

Belinda: La princesa del Pop en México, podría compartir en el escenario con la reina de reinas en la industria del género pop.

Otras personalidades que probablemente puedan compartir escenario con Madonna:

Lucía Méndez

Lyn May

Claudia Sheinbaum

