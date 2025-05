Madre de Gala Montes dejará fuera de su testamento a sus hijas y su nieta

El nombre de Crista Montes ha sonado con fuerza en los últimos meses, esto a raíz de los conflictos que sostiene con sus hijas, Gala Montes y Beba Montes, pero también por la entrevista que le concedió hace unas semanas a Adrián Marcelo.

A esto se suman las declaraciones de Crista Montes, quien dijo estar en contra de dejar herencia a los hijos y aseguró que los padres deberían enfocarse en disfrutar sus ganancias.

Previo a la celebración del Día de las Madres, Crista Montes descartó que pudiera existir una reconciliación con sus hijas, Beba y Gala Montes; sin embargo, dijo que, pese a los problemas que existen entre ellas, está feliz de haberse convertido en madre.

¿Crista Montes no les dejará herencia a sus hijas?

En un reciente encuentro con los medios y retomado por Berenice Ortiz en su canal de YouTube, Crista Montes fue cuestionada sobre el futuro de su patrimonio y lo que ocurrirá con este debido al distanciamiento que tiene con Beba y Gala, sus hijas.

Crista Montes dijo estar en contra de dejar herencia y aconsejó a los padres a gastarse sus ganancias antes de morir: “Mi punto de vista es que no hay que dejar dinero a los hijos. Hay que gastárselo y algo que he aprendido en este situación es que los papás no deben de dejarse en último lugar, ese fue un gran error que cometí yo, siempre ponerme en último lugar. Si llego a tener dinero no lo dejo, me lo gasto todo”.

¿Ya se gastó el dinero que obtuvo por la entrevista con Adrián Marcelo?

Aunque esto le valió infinidad de críticas, Crista Montes no se dijo arrepentida por la entrevista que le concedió a Adrián Marcelo, pues al hacerlo pudo contar su versión de lo sucedido con sus hijas.

De igual forma, aseguró que no se ha gastado el dinero que obtuvo por dicha entrevista, aunque no reveló la suma, pero se especula que pudo ser de poco más de un millón de pesos.

“No lo he gastado. Estoy viendo en qué tengo que pagar, pero no me lo he acabado, he recibido muchas afirmaciones de ‘seguramente ya no tiene dinero’, no, sí tengo dinero todavía (…) ¿Valió la pena? Sí, claro que sí, porque el objetivo era contar mi versión, mi parte, independientemente de lo que haya dicho la gente, el chiste era contar mi parte”, añadió.