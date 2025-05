Gala Montes sigue peleada con su mamá: anuncia polémica acción para el 10 de mayo

Gala Montes sigue firme con la intención de convertirse en una de las estrellas de la farándula nacional. Tras su participación tan polémica en aquel reality show donde hizo enemistad con gente como Adrián Marcelo, ella ha dicho que quiere dar todo lo que tiene para triunfar en la música. Sin embargo, los enemigos le salen por todos lados y ella simplemente no se preocupa por eso.

En una de las charlas que tuvo en los tan frecuentes podcasts, la nacida en Ciudad de México habló sobre su intención de dedicarse de lleno a la música. Dijo que tener una exposición tan grande en los meses recientes le ayudó para decidir dar todo de sí para ser una estrella en la industria, esto pese a que las relaciones personales no son lo suyo en estos momentos.

Gala Montes actualiza la situación de la relación con su madre

En un chacaleo que la actriz mexicana tuvo recientemente, la prensa le preguntó sobre todo lo relacionado con las distintas peleas que ha tenido. Y una de esas fue la situación de relación que tiene con su madre, Crista Montes. En el pasado ya hubo declaraciones respecto a que la señora la utilizó como fuente de ingresos desde la infancia.

Además, Crista aceptó la charla tan famosa con Adrián Marcelo. Ante eso, Gala simplemente reafirmó la situación ya conocida. No existe relación, está totalmente rota y que su madre haya ido con el comediante regiomontano, es una muestra de que Crista no tiene intención de aportar a la restauración del vínculo madre-hija.

¿Gala Montes tuvo una relación con Anna Porter?

Durante dicho tiempo con los medios, Gala aseguró que ella no tiene ningún problema con Anna Porter. Esta influencer ha salido en días recientes a “despotricar” contra Montes, pero Gala simplemente indicó que ella es bisexual, que está en una relación abierta y que la que no entendió cómo estaba el movimiento fue Porter. Esto porque dentro de la fórmula de la relación estaba el mánager de Gala Montes, situación que Anna no habría aceptado o entendido.

