Madre de Octavio Ocaña narra le golpiza que le habría dado su esposo

A poco más de tres años de la muerte del actor Octavio Ocaña, recordado por su papel de “Benito Rivers”, el matrimonio de sus padres ha llegado a su fin. Sin embargo, un hecho que llamó la atención fue la presunta golpiza que Octavio Pérez le propinó a su esposa Ana Lucía Ocaña.

¿Por qué terminaron los padres de Octavio Ocaña? En una entrevista con Mich Rubalcava, Ana Lucía Ocaña aseguró que su aún esposo, le fue infiel con una señora que les lava la ropa.

“Luché más de un año por mi matrimonio. Te puedo decir que el señor se fue por las tortillas y ya no regresó, yo le hablaba y me decía que estaba viviendo con un amigo que estaba solo, para creerme ese cuento, pues no”.

¿Octavio Pérez golpeó a su esposa?

En una reciente entrevista con el periodista de espectáculos Javier Ceriani, Ana Lucía Ocaña dijo que Octavio Pérez llegó a violentarla físicamente y que, incluso, poco después de casarse, la habría golpeado.

“Muchas veces (me golpeó) hasta recién casada que no había tenido hijos, me puso una golpiza que casi me saca el ojo. Mi suegro me dijo que lo dejara, que me fuera porque lo iba a matar. Me agarró así como un hombre con el puño. Cuando mi familia llega por mí, llega mi madre, me pregunta qué me pasó, le dije que me asaltaron”, relató la madre de Octavio Ocaña.

¿Octavio Pérez también le robó?

Así mismo, la madre de Octavio Ocaña acusó a su esposo de haberle robado varios muebles de su casa de Villahermosa, Tabasco.

“Cuando me voy, el señor va a la casa, como él ya estaba en otra casa, saca ropa, saca aire acondicionado, casita de un perro, muebles, saca todo lo que pudo sacar y robarme de mi techo, se lo robó. Yo muy confiada en que era la boda de mi hija, mi hija quería que yo la acompañara por unas cosas. El señor no quería que yo me fuera con él, el señor acabó yéndose con su mamá. Al llegar a la casa encontré cosas desagradables, que me sacó muchas cosas”, agregó Ana Lucía Ocaña.

¿Hermana de Octavio Ocaña fue testigo de la violencia que su padre ejercía sobre su madre?

Así es, Bertha Ocaña, hermana del finado actor contó que “me tocó crecer entre este machismo y violencia que ejerció mi papá toda su vida en nuestro hogar. Es una realidad que cuesta mucho trabajo vivir o pasar por una situación así, sobre todo como una niña, luego ser un adulto y verlo. Pensábamos que era algo normal, pero la violenvia no debe ser normal en ningún lado. Es una realidad que me costó mucho aceptar, pero hoy también me duele mucho hablar porque es mi papá, pero no hay respeto de él hacia mí, se perdió hace mucho cuando empezó a ser así con mi mamá, yo traté de defenderla”.