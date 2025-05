Madre de Octavio Ocaña revela que su exesposo la golpeó desde recién casados

Ha sido mucha la información que ha surgido a raíz de la separación oficial de Ana Lucía Ocaña, madre del comediante Octavio Ocaña, con su hoy exesposo, misma que ha generado más polémica de lo que en un principio se pensaba. Ahora, fue la misma madre de Octavio quien reveló que este sujeto la golpeaba de manera frecuente, incluso cuando estaban recién casados.

Para poner un poco de contexto, vale decir que la relación entre Ana Lucía y el padre de Octavio Ocaña terminó hace un tiempo, aunque fue hace relativamente poco cuando la mujer en turno reveló detalles respecto al infierno que vivió a su lado y sobre la forma en cómo Octavio era la persona que aligeraba la tensión entre ambos, misma que se reavivó a raíz de su muerte.

Madre de Octavio Ocaña reveló que sufrió violencia de su exesposo

Fue durante una entrevista con el periodista argentino Javier Ceriani que Ana Lucía Ocaña reveló detalles respecto al tormentoso camino que vivió a lado de su exesposo. Y es que, además de todos los golpes emocionales y mentales con los que tuvo que lidiar, la mamá de Octavio Ocaña confesó que también sufrió de violencia física de su parte.

“Muchas veces me golpeó, hasta recién casada que no había tenido hijos me puso una golpiza que casi me saca el ojo. Mi suegro me dijo que lo dejara, que me fuera porque lo iba a matar. Me agarró así como un hombre con el puño. Cuando mi familia llega por mí, llega mi madre y me pregunta qué pasó, le dije que me habían asaltado”, relata la madre de Octavio Ocaña.

¿Su exposo también le fue infiel?

Por si lo anterior fuera poco, Ana Lucía Ocaña también compartió con Javier Ceriani que este sujeto le fue infiel en varias ocasiones, pero que no tuvo la valentía de terminar la relación hasta ahora. Vale decir que el proceso de divorcio se ha complicado a raíz de las declaraciones de la madre de Octavio Ocaña, quien partió de este mundo el pasado 29 de octubre del 2021.