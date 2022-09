VIDEO: Así fue el encuentro de Mafe Walker con un extraterrestre.

Mafe Walker visitó nuestro foro de Venga la Alegría esta mañana para contar su experiencia con seres de otras dimensiones. La colombiana confesó que tuvo encuentros con extraterrestres, a quienes definió como seres “energéticos”.

Mafe Walker regresó a nuestro foro de VLA. ¿Qué fue lo que sucedió?

“Tienen colores... depende también del ser... pero son muy grandes, son energéticos, son más de vibración”, dijo la influencer y agregó que el encuentro se dio en las Piramides de Teotihuacán al ser un “portal y un medio de transmición donde llegan señales de otras dimensiones”.

Mafe Walker expresa que estos seres extraterrestres no tienen apariencia humana, sino más bien son “vibracionales”.

“Hay seres que vienen de otras constelaciones de estrellas: se llaman seres estelares o seres de otras dimensiones. No los vamos a percibir como a los humanos, como cuerpos físicos, sino más vibracionales y de energía”, declaró a este programa.

Mafe Walker sufre hackeo en sus redes sociales. ¿Abducción?

Mafe Walker reveló que sufrió un hackeo en todas sus redes sociales, refrendando que quieren callar su voz al ser un medio de transmición del “lenguaje solar”.

“Soy un medio de transmición como si fuera una antena y vengo a transmitir este mensaje importante. Hay interferencias, donde hay obstáculos que no quieren que se siga expandiendo este mensaje”, reveló.

La colombiana niega que haya sido víctima de una abducción extraterrestre, pues ahora la pueden encontrar en las redes sociales como @mafewalkerstarsed.

“Eso no es verdad. Simplemente tuve interferencias. Me han hackeado todas mis cuentas. Estoy tratando de investigar porque quiero que me devuelvan mis cuentas”, dijo a los micrófonos de VLA.

Por último, Mafe Walker nos habló en su popular “lenguaje solar, vibracional, galáctico”, el cual ha sido un fenómeno viral en todas las plataformas digitales: “El amor a mí, el amor a ti”, concluyó.

