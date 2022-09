Magaly Chávez asegura que Alfredo Adame la usó para limpiar su imagen.

Los dimes y diretes entre Magaly Chávez y Alfredo Adame no paran y tal parece que así seguirán, principalmente después de que el conductor asegurara que su expareja era una mujer transexual, declaraciones que no lo dejaron bien parado.

Por ello, Magaly Chávez no se quedó callada y así le respondió al actor: “Yo si soy 100% mujer, obviamente creo que el señor lo dice porque pues nunca le di nada, entonces yo creo que eso se llama más ardides, eso es ser ardilla porque pues oye, imagínate, ya no tiene de qué hablar y ahora ya está inventándome a mí”.

Así mismo, señaló que los comentarios de Adame ya la tienen sin cuidado y únicamente hay que seguirle la corriente o de lo contrario jamás terminarán.

“Ya hay que seguirle la corriente porque el señor nunca va a acabar, el señor siempre va a seguir hablando y desgraciadamente no concuerda el cerebro con lo que dice, abre nada más la boca por decir. Que el señor de ser actor y conductor ahora sea la burla de todo México”, añadió.

Por último, Magaly Chávez declaró que no le enojan los comentarios de su ex y solo toma las cosas de quien vienen. “A mí ya no me interesa, viniendo de ese señor ya todo es falso, o sea, cero credibilidad, puras notas falsas con él, mejor no me meto en eso y ya no le hago caso y trabajando se pasa rápido”.

Te puede interesar: Alfredo Adame asegura que Magaly Chávez es una mujer transexual, ella responde.

¿Alfredo Adame usó a Magaly Chávez para limpiar su imagen? En una reciente entrevista para un programa de Multimedios, Magaly dijo que Alfredo Adame jugó con sus sentimientos cuando formaron parte del reailty Soy famoso, ¡sácame de aquí! Pero lo que más llamó la atención fue cuando reveló que el también actor la usó para limpiar su imagen ante los escándalos.

“Yo creo que sí me utilizó en cierto tiempo para limpiar como su imagen, porque después de eso mucha gente ya hablaba bien de él”, explica. “Ahora, no creo que de él puedan hablar algo bien”, añadió.

¿Magaly Chávez anduvo con Adame por fama?

La también influencer negó que haber tenido una relación con Adame por un tema de fama, pues asegura que era ella más famosa cuando formó parte de Enamorándonos.

“Yo era más famosa cuando estaba en el reality Enamorándonos, ahí sí salía a la calle y me pedían fotos, me pedían autógrafos, llenábamos centros comerciales... ahorita no”, explicó.