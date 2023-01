Maite Perroni responde a negativa de Poncho Herrera a RBD.

Una de las noticias más esperadas por años se confirmó hace unos días, los integrantes de RBD van a tener una gira de reencuentro Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman, Christian Chávez, pero no va a estar Poncho Herrera, quien fue parte fundamental de la banda hace uno años.

Sin duda, la noticia del reencuentro no puedo tener felicidad completa por la negativa de Pocho Herrera, quien a sus 39 años reveló que no podía estar con sus compañeros, pues actualmente tienen diversos compromisos profesionales que no le permiten unirse a RBD.

Además, tenemos que recordar que, en más de una ocasión, Poncho Herrena ha compartido con sus fans que su etapa como cantante ha quedado en el pasado, pues su carrera se ha centrado solamente en la actuación.

Yo estoy feliz, soy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso y estoy agradecido. Simple y sencillamente, estoy feliz con los proyectos que tengo en este momento y siento que una cosa no va peleada con la otra. Estoy feliz, porque al final de cuentas, mi pasado es quien me hace la persona que soy en este momento…

Maite Perroni habló sobre la postura de Poncho Herrera.

En medio de toda la polémica que ha causado la negativa de Poncho Herrera para ser parte de la nueva gira de RBD, Maite Perroni fue la primera en romper el silencio ante la respuesta del actor.

Espérense hasta el 19 de enero, mientras tanto váyanse suscribiendo a la página y le vamos a contar que viene. Todavía no sé qué se siente. Tenemos que respetar las decisiones personales y profesionales de cada quien, eso nada tiene que ver con cariño y el amor que hay entre nosotros

La cantante reveló que los fans todavía van a recibir muchas sorpresas por parte de RBD.