Majo Aguilar inició el 2025 con gran entusiasmo, promocionando su nuevo sencillo musical y abordando diversos temas, desde su sentir sobre el regional mexicano hasta su relación con Gil Cerezo, vocalista de Kinky. En este sentido, la cantante nos compartió sus pensamientos en exclusiva para Ventaneando , dejando claro su compromiso con la música y el amor.

El reconocimiento a su trabajo en el regional mexicano

Ante los comentarios de Ramón Ayala sobre su destacada presencia en el género regional mexicano, Majo Aguilar se mostró agradecida pero humilde: “Yo creo que muchísimas mujeres representan al regional mexicano”, declaró y añadió:“No creo que lo haya dicho así, creo que dijo algo como... algunas palabras muy bonitas para mi trabajo y hay muchas mujeres que hacen cosas muy buenas por la música mexicana y bueno, yo trato de poner siempre todo mi corazón para las canciones”.

Un nuevo comienzo de Majo Aguilar en el bolero

Majo Aguilar también habló sobre su nuevo sencillo, “El Beso”, con el que incursiona en el género del bolero. “La verdad muy contenta, es una canción llena de amor, como deben ser todas las canciones, ¿verdad?”, expresó la cantante, transmitiendo la emoción que siente por este nuevo proyecto musical.

Majo Aguilar habla por primera vez de su noviazgo con el vocalista de Kinky

Sin embargo, uno de los temas que generó mayor interés fue su relación con Gil Cerezo. Ante las constantes especulaciones sobre un posible compromiso o boda, Majo Aguilar aclaró la situación: “Pues ya nos han casado, descasado, ya han dicho que estamos comprometidos, o sea, no estamos comprometidos. La verdad, no estamos comprometidos, no estamos nada, estamos comprometidos en amor y lo que venga con todo el cariño siempre, ¿no?”.