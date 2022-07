Maluma sufre accidente: ¿cuál es su estado de salud?

¿Cuál es el estado de salud de Maluma?

El colombiano expresó: “me resbalé en el bote y me golpeé con un tubo en la mitad del dedo gordo y el que sigue, se me abrió la piel", escribió el intérprete de Sobrio, Hawái y Felices los 4 por mencionar algunos éxitos.



Maluma terminó siendo auxiliado por el coach del equipo de futbol de Ibiza, así que le agradeció por todo su apoyo con un autógrafo mientras el coach curaba su pie. Más tarde, el también compositor se dejó ver cojeando y sin pena alguna, pues aseguró que iba con su estilo.