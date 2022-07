Mamá de Belinda habla sobre la cantante: “Ha sufrido mucho”.

La carrera de Belinda no ha sido nada fácil en el último año, pues en febrero de 2021 falleció su abuelita, Juana Moreno, un año después, se sumó su ruptura amorosa con Christian Nodal, con quien se esperaba que contrajera matrimonio después de que el intérprete de “Vivo en el 6” le entregara tremendo anillo de compromiso; sin embargo, eso ya es historia.

Belinda regresó a nuestro país para una presentación en Monterrey.

Aunado a dichos problemas, Belinda estaría enfrentando otro problema familiar, pues su mamá, Belinda Schüll, está sumida en una gran depresión.

Al ser abordada por TV Notas y al preguntarle cómo se sentía, la mamá de la cantante española reveló que está sumida en una inmensa depresión de la cual no consigue salir luego de la muerte de su madre (Juana Moreno).

La mamá de Beli aclaró que ya debió haber salido de la tristeza que le ocasionó la muerte de su madre; sin embargo, no ha podido y de pronto la invade la tristeza y la nostalgia “de saber que llamo a su casa y ya no me contesta”.

Te puede interesar: VIDEO: Belinda se besa con dos mujeres durante concierto.

Así mismo, reveló que estaba viviendo en Madrid y evitaba venir a México para no tener que ver la casa donde vivió su madre. “Estoy viviendo de nuevo su pérdida, porque estoy en la casa donde crecí, veo sus retratos, tengo su ropita que aún no puedo guardar. Siempre pienso en si la veré otra vez cuando yo ya no esté aquí. A raíz de su partida, ha habido separaciones y circunstancias familiares y es muy doloroso”.

¿Cómo está Belinda? Al preguntarle sobre su hija, la mamá de Belinda respondió de forma sorpresiva que la cantante ha sufrido mucho y le pide a Dios que la proteja: “Todos piensan que mi hija es la gran artista y que no le pasa nada, pero sí ha sufrido mucho con todo lo que hemos vivido últimamente, por eso le pido a Dios que la proteja, que cuida su vida, que le dé la felicidad que se merece porque ha trabajado mucho para ser feliz y queremos su felicidad”.

También declaró que le ha pedido mucho a su mamá por Belinda, para que no le hagan daño; sin embargo, dejó en claro que su hija ha trabajado mucho para ser exitosa, feliz, tener una vida estable y no para estar enredada en polémicas. Cabe recordar que la española ha estado en la mira de los medios desde que terminó su relación con Nodal por causas que hasta la fecha siguen siendo desconocidas.