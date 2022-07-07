VIDEO: Belinda se besa con dos mujeres durante concierto.

Belinda está libre y soltera. Así lo ha dejado ver en su reciente presentación en Madrid, España, donde cantó junto a Lola Rodríguez y la drag queen, Valentina.

Los hechos ocurrieron en la Plaza de Pedro Zerolo, donde las tres cantantes subieron al escenario para cantar sus éxitos musicales.

Belinda fue parte de los festejos de Pregón del Orgullo Gay de Madrid 2022, por lo que interpretó el nuevo tema A las 12 junto a sus amigas cantantes.

“Celebramos la diversidad y la libertad sin olvidar a México”, escribió la española en sus redes sociales, mientras festejaba con un carajillo y brindaba por el amor.

Una vez en el escenario, Belinda, Lola y Valentina se besaron frente a todos los presentes en un momento que quedó inmortalizado en diferentes videos virales de las redes sociales.

Al puro estilo de Britney Spears y Madonna, las tres cantantes se besaron para desatar los gritos de miles de asistentes al evento celebrado al aire libre.

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Belinda se besa con dos mujeres arriba del escenario

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, pues celebraron que Belinda sea más feliz y libre tras su llegada a España.

"Se confirma que Belinda ya vio Lightyear" y "Amo esta Belinda libre, sin prejuicios, espontánea, sin tabúes y sin miedos", fueron algunos comentarios de los fans en las plataformas digitales.

Luego del concierto, Belinda, Lola y Valentina celebraron en un bar de Madrid, donde bailaron toda la noche y la española festejó al ritmo de "¡Viva México!"

La intérprete de Amor a Primera Vista lució un escotado atuendo negro, gabardina verde y una cabellera bicolor que llamó la atención de todos los asistentes.

"Que padre... estuvo increíble", expresó Belinda dentro de un vehículo al terminar el concierto, donde también se le vio acompañada de Lola y Valentina.

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