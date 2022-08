¿Qué le pasó? Mamá de Belinda sufre ataque de pánico. (VIDEO)

Belinda celebró hace poco su cumpleaños número 33 con mariachis, botargas de sus personajes preferidos de Disney y con un viaje en avión privado; sin embargo, los festejos no pararon, por ello, se dio una escapada a Orlando, Florida, donde disfrutó de las atracciones de Walt Disney World Resort.

La intérprete de “Luz sin gravedad” y “Ángel” la pasó de lo lindo durante los festejos de su cumpleaños, no así Belinda Schüll, su madre, quien vivió un verdadero momento de terror luego de que su hija la obligara a subirse a uno de los juegos mecánicos del parque temático.

La mamá de Belinda suele ser muy cariñosa con su hija, pero ni por eso se apiadó de ella la cantante española que obligó a su madre de 57 años a subirse a un juego mecánico a base de engaños, pero la cosa no quedó ahí ya que compartió el terror que sufrió su mamá en sus redes sociales.

¿Cómo fue el engaño de Belinda a su madre? No cabe duda de que Belinda disfrutó a lo grande su cumpleaños 33, esto quedó claro con el video donde prepara la famosa beliburguer y también con el clip que compartió en sus redes sociales donde se le ve a su madre realmente aterrada.

La intérprete de “Sapito” engañó a su madre diciéndole que el juego mecánico estaba leve para que aceptara subirse con ella. “Papá, mamá se va a subir al Everest, no es el más fuerte. ¿Confías en mí? No va a ser fuerte. Mamá confía en mí”, dijo Beli.

Al principio Belinda Schüll estuvo a nada de arrepentirse y bajarse del juego, pero se armó de valor y decidió consentir a su hija; sin embargo, todo se salió de control momentos después.

“No, no te lo juro de ver, que te lo juro de verdad. ¿Ay, qué es esto? No Belinda, te lo juro ¡eh! ¡Ay no!”, dijo la madre de la cantante que estaba sumamente asustada

“Ay, mamá, de verdad, ¿por qué eres exagerada?”, le preguntó Beli a su madre mientras el carrito avanzaba. “Ya me quiero bajar, no me gusta esto. ¡Eres una cabro…, hija! Te lo juro, eres una cabro… ¿Qué es esto? Me quiero bajar”, añadió la mamá de Beli mientras el juego comenzaba a ir de reversa.