Paquito, mánager de Paquita la del Barrio, no quiere trabajar con los hijos de la fallecida

Como recordaremos, el pasado 17 de febrero de 2025 se confirmó la muerte de la cantante Paquita la del Barrio . Sin embargo, su partida también dejó muchas dudas sobre el futuro de los proyectos que dejó inconclusos. En este sentido, Francisco ‘Paquito’ Torres, mánager de la intérprete de “Rata De Dos Patas”, “Tres Veces Te Engañé” y “Me Saludas A La Tuya”, dio a conocer los detalles.

¿Saldrá nueva música de Paquita la del Barrio?

Para empezar, Paquito reveló que la cantante todavía alcanzó a grabar varias canciones en los últimos meses de vida: “Paquita alcanzó a grabar cinco temas inéditos, que eso ya es aparte. La última grabación que hizo hace tres meses, quizás, estando en su casa, eso ya es también otro rollo, pero ya hablado de temas inéditos, hablando de lo que grabó ella en un estudio por última vez, también esos temas ya se están trabajando con la disquera para que logren salir”.

Ventaneando | Programa 17 de febrero de 2025 [VIDEO] Recordamos la vida y trayectoria de Paquita la del Barrio, una leyenda de las canciones rancheras en México.

Te puede interesar: Lupita D’Alessio confiesa que recibió apoyo de Paquita la del Barrio cuando sufrió violencia de género

¿Saldrá un libro de Paquita la del Barrio?

De igual modo, reveló que un proyecto pendiente es su libro autobiográfico , idea que surgió para poder ayudar a su nieta: “Habló con su nieta, que su nieta no tenía trabajo y le dijo, ‘mira yo te voy a a pagar y vamos a escribir un libro’ (…) Ahora también es un tesoro que está ahí latente y que seguramente en algún momento pues se tendrá que ver a quién le interesa sacar el libro de Paquita la del Barrio”.

Paquito, mánager de Paquita la del Barrio, revela que no quiere trabajar con los hijos de la fallecida

Sin embargo, algo que dejó a todos sorprendidos fue que cerró todas las posibilidades de trabajar con los hijos de Francisca Vivero : “Algunas personas me han preguntado o incluso alguno de los hijos me lo externaron así: ‘Si mi mamá me dejó el restaurante, yo quiero que estés conmigo, yo quiero que lo echemos a andar’. La verdad me lo pensaría dos veces porque, primero, ya no está Paquita, les agradezco que me inviten a trabajar, pero yo siento que este capítulo para mí quedaría concluido”.