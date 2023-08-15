‘El Stand Up es ego’. Manu Nna confiesa que toma terapia para que sus emociones no lo lleven a lugares donde no quiere estar.

Manu Nna se ha caracterizado por tener una gran carrera dentro de la comedia moderna en México, por lo que su eliminación de MasterChef Celebrity causó tristeza.

Su fama ha crecido tanto en los últimos años, que Manu Nna reveló que ha tomado terapia para que sus emociones no lo lleven a lugares equivocados, así lo reveló en una emisión más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’ con Carlos ‘Chicken’ Muñoz.

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¿Por qué Manu Nna va a terapia?

La primera gran revelación del comediante, por la que tiene mucho cuidado de mantener los pies en el piso, es el ego que existe en el stand up, por lo que toma terapia y hace mucha meditación.

El medio del stand up es ego, porque es un alimento, porque tú estás solo haciendo reír a 30 personas, 5 personas o a 1,500. Y es un alimento que dices, soy el rey de la comedia. El stand up, está repleto de ego, cada quien tiene sus egos más alzados que los otros. Yo voy mucho a terapia y yo medito mucho, de verdad, para que el ego no me lleve a lugares a donde no quiero estar, me lleva a lugares donde quiero compartir con mi comunidad

Contrario a muchos comediantes, Manu Nna tiene la intención de levantar la voz por los miembros de su comunidad.

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Para mí, el stand up es, todos tenemos algo que decir, tengo una bandera que defender, tengo puntos de vista distintos, porque hay comediantes heterosexuales blancos que vienen y me dicen ‘¿Por qué siempre vienes y hablas de que eres gay?,’ ‘Tu hablas de que eres heterosexual, todo el tiempo, qué te molesta’

Sin duda, Manu Nna tiene muy claros los objetivos que tiene con su comedia, para hacer reír a su público.