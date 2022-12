Manuel Landeta niega que Imanol se haya retirado por su apariencia.

¿Cuáles son las razones por las que Imanol se retiró del medio del espectáculo? Manuel Landeta niega que su hijo se retiró del espectáculo por su apariencia.

Ni su calvicie, ni su baja estatura fueron los motivos por los cuales el joven actor y cantante Imanol se retiró del medio artístico así lo aseguró su padre Manuel Landeta. “Él quería seguir ostentando y participando en personajes con los que estaba acostumbrado a hacer. Y también entró en esa pausa de vida, él siempre ha sido un chavo muy seguro. Él tomó una decisión de entrar como de salir del medio artístico con plena convicción. Él no dudó”.

Tal parece que la vena artística del joven está latente, pues su propio padre reveló que las ganas de regresar a la escena pública persisten en su retoño. “A veces sí quiere y en una de esas con este tema de las redes y las plataformas andamos haciendo algo juntos”.

¿A qué se dedica actualmente Imanol?

Imanol se abre camino como empresario mientras trata de convivir con su hija.

Mientras tanto, Imanol se encuentra enfocado en su faceta de empresario, pues está por lanzar una marca de mezcal y al tanto de su hija Julia, de cuatro años de edad, fruto de su relación con María Julia Ruíz, con quien en su momento tuvo problemas por la convivencia con la menor.

Al respecto el padre del actor confiesa: “Él quisiera estar todo el tiempo con su hija, pero pues la distancia es mucha, ¿no? Ella vive en Obregón, él vive acá en México, pero bueno, está haciendo su lucha para que en algún momento poder acercarse más seguido a ella”.

¿Qué otros nietos tiene Manuel Landeta?

Manuel volvió a ser abuelito y no cabe de la emoción.“Tengo un Nieto de Jordi, Mikel que no tiene ni un mes de nacido, me estoy llenando de felicidad, me están llenando, nos están llenando de felicidad”, afirmó el actor.