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FOTOS | Manuel Mijares agradece apoyo tras la muerte de su madre.

El cantante compartió con sus seguidores la pérdida de su madre: “Agradecemos a todos ustedes por sus muestras de cariño y apoyo en estos momentos”.

Por: TV Azteca

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