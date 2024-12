El maquillista Érick Cerón niega haberse robado las joyas de Silvia Pinal

La tarde de este viernes les compartimos la llamada exclusiva que sostuvimos con Érick Cerón López, expeinador de Silvia Pinal, quien negó ser el responsable del robo de diversas joyas de la fallecida estrella y de la versión en torno a que, tras su muerte ha pretendido venderlas.

El estilista explicó a Ventaneando el origen de la fotografía en la que aparece usando un collar de dicha colección de joyas y que es la que provocó la sospecha de que pudo haber sido él quien las sustrajo. Vía telefónica, esto es lo que Cerón dice en su defensa.

Érick Cerón niega haber robado las joyas de Silvia Pinal [VIDEO] Érick Cerón explica cuándo y cómo fue que se tomó la foto con el collar de Silvia Pinal, pues por dicha foto fue acusado de haber robado joyas de la actriz.

¿Qué dijo Érick Cerón?

“A ver, si yo tuviera las joyas de la señora, el día que yo me medí eso fue en un evento que tenía la señora en el Palacio de... Ese es el tema, ella se estaba cambiando y yo me estaba cambiando, por eso salgo también hasta en playera”, dijo.

“No, la verdad es que yo no, pues yo no tenía acceso, yo el acceso que tuve fue el día del evento de la señora que lo pude haber tenido, punto, no hay otra. Yo no sabía ni dónde estaban sus joyas, ni dónde estaba su ropa, a excepción de un lugar donde guardaba su ropa”, agregó.

¿Efigenia Ramos siempre estuvo pendiente de él?

“Claro, si no estaba Efi, estaban los enfermeros o estaba Luis Enrique, o sea, no pudo haber sido eso que yo la robara, si esta foto tiene… estamos hablando de 2009”, sentenció Érick Cerón.

“Está comprobado porque te digo, tengo la invitación del evento en el Palacio… donde yo la arreglé, y fue el día que me probé eso”, recalcó.

¿Alguna vez le regaló algo Silvia Pinal? “No, no, no, nunca me regaló nada, a excepción de los regalos de Navidad. Sí, no, no, cómo crees”, enfatizó.

¿Tuvo cercanía con Mayela Laguna?

Sobre la supuesta cercanía que tuvo con Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, y quien en unos audios que se filtraron reconoció haber sustraído joyas y otros objetos de valor de la casa de Silvia Pinal, Érick Cerón dijo no haber tenido ningún contacto con ella.

“No, yo a la señora ni la conozco, o sea, la conozco por todo el chisme que se ha armado, pero yo ni en persona la conozco a la señora y que me hayan pagado también en ese tema, se me hace algo ilógico”.

¿Qué haría si la familia de Silvia Pinal lo denuncia por robo?

Por último, así respondió al cuestionarle cómo reaccionaría si la familia de Doña Silvia lo denuncia por presunto robo. “Pues si me quieren levantar, pues la tendrán que levantar, obviamente me tienen que comprobar todo porque ahora sí que yo no (tengo nada)”, finalizó.