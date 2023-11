¿Conoces las maravillas del mundo antiguo? ¡Aquí te las presentamos!

Seguramente has escuchado hablar de las 7 maravillas del mundo, incluso puedes conocer las que son consideradas actualmente; pero, ¿conoces las primeras que fueron nombradas en este listado? Aquí te hablaremos de ellas y sabrás por qué fueron elegidas.

Estas majestuosas obras de arte sentaron las bases de lo que los humanos podían lograr. Las Siete Maravillas del Mundo Antiguo se consideran logros arquitectónicos asombrosos o maravillas de la imaginación y la ingeniería humanas y juntas forman una guía de viaje antigua que desafía las limitaciones del tiempo.

Jardines colgantes de Babilonia

Una teoría es que el rey de Babilonia Nabucodonosor II hizo que se crearan los Jardines Colgantes, en el 600 a.C., para consolar a su nostálgica esposa que extrañaba el verdor de su tierra natal de Median. Mesopotamia es la cultura más antigua de la que se tiene registro en la historia de la humanidad. Además de heredarnos el zodiaco y otros avances astronómicos, fue una civilización comprometida con los placeres sensuales humanos. Por ello, el monarca Nabucodonosor II se propuso diseñar un espacio que deleitara todos los sentidos: flores aromáticas, tierra suave al tacto, paisajes vistosos y frutos dulces que brotaran de la tierra.El ingeniero y escritor griego Filón de Bizancio describió el proceso de riego de los jardines diciendo que “los acueductos contienen agua que corre desde lugares más altos, permitiendo que parte del flujo ruede cuesta abajo mientras que fuerza otra parte hacia arriba, corriendo hacia atrás, por medio de un tornillo”, que incluye un ‘Tornillo de Arquímedes’.

Necrópolis de Giza

Es la única de las maravillas antiguas que aún sigue de pie, por eso seguramente la has escuchado o la conoces: la gran pirámide de Giza. Construida en circa 2500 a.C. como la tumba del faraón Keops de la IV dinastía, es la más grande de las tres pirámides de Giza.

Su altura original de 146,5 metros convirtió a la pirámide en la estructura más alta del mundo hecha por humanos hasta que la catedral de Lincoln la eclipsó en el siglo XIV.

Con los años, la capa exterior de piedra caliza se ha erosionado, reduciendo casi ocho metros de altura, pero la pirámide sigue siendo una de las vistas más extraordinarias del planeta. Se estima que tardaron aproximadamente 14 años en construir y transportar los bloques de piedra que la conforman.

Estatua de Zeus

Zeus fue el dios principal del panteón divino en la Antigua Grecia. Como regente de los demás dioses, tenía el poder del rayo en las manos. En honor a todo su poder celestial, en el año 450 a.C. se construyó una escultura colosal en el templo de Olimpia.



La escultura se hizo casi por completo con marfil, con el diseño de Fidias, uno de los artistas más renombrados de la Grecia Clásica.

Se dice que tal era el tamaño de la estatua, casi 12 metros de altura, que apenas cabía dentro del templo. Durante ocho siglos, la gente viajaba a Olimpia solo para ver la estatua. Aunque sobrevivió al emperador romano Calígula, quien quiso que la llevaran a Roma para que su cabeza pudiera ser reemplazada por su propia imagen, Zeus finalmente se perdió.

Templo de Artemisa

Artemisa era la diosa de la cacería; fue venerada ampliamente en toda la extensión de Grecia, específicamente en Éfeso, donde se le construyó un templo soberbio, que fue ampliamente aclamado por sus contemporáneos por su belleza exquisita.

Dos siglos después de su construcción, un hombre de nombre Herostratus lo incendió. Aunque no existen registros consistentes sobre su existencia, es una realidad que el recinto fue completamente destruido por las llamas alrededor del año 356 a.C.

Su destrucción final se produjo en el año 401 d.C. y quedaron muy pocos restos; hay unos pocos fragmentos en el Museo Británico.

Mausoleo de Halicarnaso

Hecha de mármol blanco, la estructura monumental se asentaba sobre una colina que dominaba la capital que había construido. Había sido diseñada por los arquitectos griegos Sátiro de Paros y Piteo y contaba con tres niveles, combinando los estilos arquitectónicos licio, griego y egipcio.Se dice que se convocó a los 4 escultores más versados de la Antigüedad para alzar el recinto de eterno descanso para Mausolus, el monarca del norte de Anatolia. A cargo de Scopas, Bryaxis, Timotheus y Leochares, este fue pensado para albergar los restos del rey y sus familiares.

Se sabe que el recinto medía hasta 43 metros de alto. Se diseñó para que pareciera una pirámide, con varias columnas decorativas en la fachada. Nadie sabe por qué desapareció. En la actualidad, apenas quedan algunas piedras del basamento piramidal.

Faro de AlejandríaSe cree que el faro tenía una altura un poco menos de 140 metros, lo que lo convirtió en la segunda estructura más alta hecha por humanos de la antigüedad después de la Gran Pirámide de Giza.Este faro se cree fue una encomienda del faraón Ptolomeo II Filadelfo. Como sabía que Alejandría era un referente cultural y comercial fundamental para su imperio, decidió construir una estructura que le diera ‘luz en la oscuridad del mar’ a los marineros y embarcaciones que llegaban al puerto.

Su diseño se convirtió en el modelo de todos los faros desde entonces y como algunas de las otras Siete Maravillas, el faro fue víctima de terremotos. En 2015, las autoridades egipcias anunciaron su intención de reconstruir la Maravilla.

Colosso de Rodas

Levantado en 282 a.C., el Coloso de Rodas fue la última Maravilla construida y una de las primeras destruidas. Permaneció en pie durante menos de 60 años, pero eso no lo descalificó de ser considerado una Maravilla. Este coloso fue una estatua gigantesca dedicada al dios griego del Sol, Helios. Se construyó en una isla de la actual Turquía, alrededor el año 280 a.C. A pesar de estar bien cimentado sobre una plataforma en el mar, un terremoto devastador acabó con la estructura completa.El Coloso no fue lo suficientemente fuerte para resistir un terremoto en el 226 a.C., y la estatua se hizo trizas. Los ciudadanos de Roda no quisieron reconstruirla pues un oráculo les dijo que habían ofendido a Helios.

Así que los pedazos gigantes de la que había sido una colosal escultura permanecieron en el suelo donde habían caído durante más de 800 años, atrayendo visitantes.

¿Qué te parecieron? ¿Conocías más de una? ¿Te hubiera gustado conocerlas? Lo cierto es que Las Maravillas del Mundo actuales generan mucha controversia, pues muchas personas dicen no asemejarse con las antiguas.