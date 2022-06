Marc Crosas habla de su supuesta relación amorosa con Ana Araujo.

Marc Crosas fue captado en el aeropuerto, donde se le cuestionó por su presunta relación sentimental con Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle.

¡EXCLUSIVA! La apelación de Pablo Lyle para no ser juzgado por homicidio involuntario fue DENEGADA.

Con un rotundo “no”, el exfutbolista y comentarista se negó a pararse para platicar con la prensa y ofrecer una entrevista.

Marc y Ana fueron captados en un antro de Puerto Vallarta y en algunos restaurantes de la Ciudad de México, aunque él se negó a hablar de estos misteriosos encuentros.

“Está mi hijo no vayan a grabar nada. Yo no me dedico a esto”, dijo a los medios de comunicación antes de abandonar el aeropuerto.

Ana Araujo manda misterioso mensaje a Pablo Lyle

A tráves de su podcast llamado My Wellness Friend, Ana Araujo habló de cómo pasó de ser la sombra de Pablo Lyle a ser una mujer emprendedora, pero llamó la atención que utilizó el término “exesposo” para referirse al actor.

“Me costó mucho hacerme cargo, el tema de hacerme cargo de toda esa gente. En las fiestas con Pablo, mi exesposo, yo estaba feliz de que él fuera el centro de atención. De repente ser yo la que tiene que estar a cargo de las cosas, le huía mucho”, contó.

En el mismo programa, Ana también lanzó una posible indirecta a Pablo Lyle, quien se encuentra en arresto domiciliario en Miami por presunto homicidio involuntario.

“Yo ya entendí que en la vida no podemos ser salvadores de nadie, mucho tiempo me la creí, lo intenté y muy mal. Me metí en problemas y perdí amistades por querer solucionar problemas. Entendí que no podemos ser salvadores de nadie”, declaró.

El próximo 8 de julio se llevará a cabo una nueva sesión para conocer el estatus previo al juicio del actor mexicano, quien se encuentra en arresto domiciliario.

