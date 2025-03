Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, es heredero de la fortuna de Joan Sebastian?

En las últimas semanas el nombre de Marco Chacón se ha vuelto tendencia en el mundo de las redes sociales. El marido de Maribel Guardia saltó a la luz después del conflicto legal que su esposa tiene con Imelda Garza Tuñón, lo anterior por la custodia del pequeño José Julián que, cabe destacar, recientemente le fue devuelto a su madre.

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, ha sido objeto de acusaciones de parte de la propia Imelda Tuñón al asegurar que le fue infiel a la actriz costarricense con una de sus estudiantes. Ante ello, diversas personalidades afines al espectáculo se han preguntado si este recibirá un premio económico derivado de la millonaria herencia que le pertenece a Joan Sebastian.

Filtran mensajes de Marco Chacón siéndole infiel a Maribel Guardia con una de sus alumnas.

¿Marco Chacón es heredero de la fortuna de Joan Sebastian?

De acuerdo con información del periodista Addis Tuñón, una serie de documentos confirmarían que, en efecto, Marco Chacón es uno de los beneficiarios del propio Joan Sebastian a través de sus regalías. La fuente, incluso, menciona que la cantidad asciende a millones de dólares, mismos que se tendrían que entregar a su persona pese a las acusaciones que se han hecho en su contra.

Por si lo anterior fuera poco, el periodista menciona que en la lista no se encuentran los hermanos de Joan Sebastian, solo sus hijos y el propio Marco Chacón. No obstante, vale recalcar que Cipriano Sotelo, abogado de la sucesión intestamentaria de Joan, negó cualquier tipo de documento que avale lo anterior, rechazando que sea heredero del cantante por el simple hecho de no haber dejado un testamento previo a su muerte.

Abogado de Joan Sebastian aclara cuál es el papel de Marco Chacón en la sucesión intestamentaria del cantante fallecido.😳📜#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.

Abogado de Joan Sebastian aclara cuál es el papel de Marco Chacón en la sucesión intestamentaria del cantante fallecido.

¿Hay una orden de restricción en contra de Maribel Guardia?

En otros temas, tanto Maribel Guardia como el propio Marco Chacón han asegurado en más de una ocasión que no cuentan con una orden de restricción de parte de Imelda Tuñón para ver al pequeño José Julián, declaraciones que contradicen las dichas por el representante legal de la costarricense, la cual aseveró que dicho documento sí existe.