Margarita Gralia revela por qué aceptó posar desnuda para una revista a los 50 años.

Margarita Gralia es una actriz muy guapa que rompió con muchos estereotipos en el pasado al aceptar posar desnuda para una reconocida revista como parte de la celebración de las cinco décadas de dicha publicación.

La belleza de una mujer jamás estará en tela de juicio, mucho menos si se trata de Margarita Gralia, una de las mujeres maduras más bellas de la televisión mexicana, quien gracias a su picardía, talento y personalidad se ganó el cariño del público mexicano.

Después de su participación en “Mirada de Mujer”, Margarita Gralia fue invitada por la publicación para posar desnuda a sus 50 años, de esto habló en entrevista para UNOTV, donde reveló que en un principio pensó que era broma; sin embargo, aceptó sin pensarlo para demostrarle a las mujeres maduras que siguen siendo bellas y atractivas.

“Lo hice por mí y por todas las mujeres. En aquel entonces a las cincuentonas no nos interesaba provocar el morbo del hombre, pero fue para mostrar que sí queremos su mirada de admiración y emoción”, sentenció.

Gralia reveló que para ella era importante que se dejarán atrás los cánones de la belleza y que todas las mujeres supieran que son bellas. Sin embargo, reveló que puso algunas condiciones para aceptar posar para la publicación, una de ellas, que fuera una fotógrafa la que se encargara de la sesión, ya que ella quería la visión y perspectiva de una mujer.

¿Le pesan los años a Margarita Gralia? Los años han pasado, por ello, la actriz argentina que está casada desde hace 48 años con Ariel Blanco, señaló que los años ya le pesan: “Cuando me duele algo como las rodillas siempre pienso es algo mecánico y que no estoy enferma. Gracias a Dios tengo mucha salud, sobre todo interior”.

“Tengo ganas de vivir y sentirme viva, me gusta mucho trabajar, pero mi vida no es solo eso, tengo un esposo maravilloso, amigos, mi restaurante, me gusta viajar y tengo muchas cosas más por hacer”, añadió.

La actriz que protagonizara el melodrama “Amor en custodia” al lado de Sergio Basañez se encuentra trabajando en teatro con la comedia “Los Guajolotes Salvajes”, donde comparte créditos con Roberto Blandón, Raquel Garza, Beatríz Moreno, Sergio Lozano y Alexia Martín.