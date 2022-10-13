Carlos Rivera refrenda su sueño de tener un bebé con Cynthia Rodríguez.

Carlos Rivera habló abiertamente del dolor que le causó la muerte de su padre José Gonzalo Gilberto Rivera Ramírez, ocurrida hace dos meses, y lo hizo momentos antes de su presentación en el palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara.

"Pude celebrar con mi papá muchas cosas y ahora me toca honrar su vida. A él le encantaba venir a todos mis conciertos, estuvo hasta el último que fue en San Luis Potosí. Para mí eso es una gran motivación porque de otra manera sería muy difícil. Solamente las personas que hemos perdido a un padre sabemos lo que se siente", dijo a la prensa

Y sobre haber iniciado terapia para procesar el duelo tras la muerte de su papá, esto dijo: "Yo nunca había sentido tanta tristeza como ahora, pero cantar siempre ayuda. Que bendición poder desahogarme haciendo esto y tener un público que me abraza. He hecho todo lo que se puede, pero estar con mi familia es lo más importante".

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Carlos Rivera quiere convertirse en padre

Y aunque su boda con Cynthia Rodríguez fue pública, reitera que quiere mantener en reserva su vida privada.

"Que lo nuestro se quede nuestro. Hemos tratado de ser muy cautelosos, de dividir mucho la parte artística con la parte personal... eso nos ha mantenido juntos durante tantos años”, declaró.

Así reaccionó el mexicano tras cuestionarle la llegada de un posible bebé a la familia: “Ojalá que pronto, Dios quiera que nos ayude. Estamos en ello".

En el ruedo, Carlos Rivera interpretó sus más grandes éxitos ante la euforia de sus fans, así como la presencia de su hermano Gonzalo y de Cynthia, quienes ya son asistentes habituales a sus conciertos. A Cynthia le lanzó un discreto beso desde el escenario.

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