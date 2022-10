“Soy un hombre feliz": Alfredo Adame se burla de los memes tras golpiza.

Así está el actor Alfredo Adame después de haber salido del quirófano.

Alfredo Adame se enlazó a nuestro foro de Ventaneando para actualizar su estado de salud tras la brutal golpiza que recibió. El conductor mexicano confesó que acudió al médico, descartando un desprendimiento de retina tras el tremendo golpe en el ojo.

Adame también confesó que le pusieron cuatro placas de titanio en el rostro, además de que ahora se aplica hielo por 20 minutos siete veces al día. Los médicos dieron de alta al presentador ayer a medio día, confesando que “le fue muy bien” en su revisión.

Alfredo también adelantó que asistirá a una nueva revisión para descartar posibles daños en el ojo: “Será cosa de dos semanas, voy a quedar igualito, no tengo problemas”.

En otros temas, el mexicano contó a este programa, que presentó dos videos nuevos a las autoridades, mismos que serán analizados para llegar a la verdad de los hechos.

El conductor también declaró que sus agresores están en prisión, y que a principios de noviembre, se llevará a cabo la primera audiencia para desahogar pruebas restantes.

Alfredo Adame reacciona a los memes en redes sociales

Los memes, reacciones y opiniones sobre la golpiza a Alfredo Adame se han hecho presentes en las redes sociales, por lo que el presentador ha optado por tomar las cosas con mucho humor.

“Hasta yo mismo me hice un meme... la verdad es que soy un hombre feliz y todo me da risa. La gente cree que soy enojón, pero solo contesto cuando me provocan, me ofenden o me insultan. La vida me la tomo a la ligera”, dijo.

Sobre la panadería que lanzó productos con temática de Alfredo Adame, esto opinó el conductor: “Yo soy cortés y un caballero como lo he sido siempre. Lo tomo a risa. A mí me dio mucha risa lo de las conchas y lo de los panes; se me hace simpatiquísimo”.

