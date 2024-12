María Conchita Alonso defiende a Ninel Conde de las burlas por sus múltiples tratamientos estéticos

María Conchita Alonso defiende a Ninel Conde de las críticas que ha recibido por sus tratamientos estéticos, mismos que la han llevado a ser objeto de burlas en redes sociales.

¿Qué dijo María Conchita Alonso al respecto?

En un encuentro con diversos medios, entre ellos Ventaneando , María Conchita Alonso declaró lo siguiente: “cada quien tiene derecho de hacer con su vida y con su cuerpo lo que quiera mientras no dañes a otras personas, es tu vida y si a ella eso la hace feliz pues hay que aceptarlo”.

Te puede interesar: Angélica Rivera pone un alto a quienes la señalan de opacar la boda de su hija

“Hay que estar conscientes de que la belleza viene del alma, aunque obviamente todos queremos ser lindos por fuera. Pasan los años, obviamente uno quiere seguir teniendo esa juventud que tienes de cuando eres jovencita, pero existen otras cosas más importantes y más bonitas que eso”, agregó María Conchita Alonso.

¿Cómo se encuentra después de los biopolímeros que le inyectaron en los glúteos? Hablando de arreglos estéticos, María Conchita Alonso reveló que, tras un año, sigue en recuperación de los biopolímeros que le inyectaron en los glúteos.

“Justo ayer me fui a hacer una resonancia, ya con muchas ganas de hacer mis ejercicios, llevo ya casi un año con esto y sin poder hacerlo. Lo único que puedo hacer es caminar, no me dejan hacer ningún tipo de ejercicio”, recalcó.

Te puede interesar: ¿Christian Nodal podría pagar con cárcel tras polémicas en Colombia?

¿Alejandrá Guzmán ha lidiado con esto?

María Conchita Alonso también recordó que precisamente ese mismo problema fue el que provocó que Alejandra Guzmán se haya sometido en los últimos años a más de 20 cirugías.

“La suerte mía, que no fue la de ella, fue que a mí no se me movió y por eso es que ella ha tenido tantas cirugías porque se le fue a otros órganos, me imagino y a mí se me quedó ahí. (Es) muy triste que estemos pasando (esto) y el caso de ella que es más horrible que el mío. Yo nací con pompas, tenía mi cu... bien puesto, entonces, es muy triste que esté pasando por todo eso”, finalizó.