EXCLUSIVA: Aylín Mujica ventaneó momento íntimo con un famoso cantante

Aylín Mujica encendió el mundo del espectáculo al revelar en un reality show que tuvo una cita con un famoso cantante, cuyo nombre decidió mantener en secreto. La actriz sorprendió a todos al contar que, durante un momento íntimo, el cantante le hizo una peculiar petición: usar un juguete sexual, pero con él.

En este sentido, Mujica, entre risas, se negó a dar más detalles sobre la identidad del intérprete: “La pasamos bien, la verdad fue… no voy a decir el nombre, así que no insistan, pero sí, todo terminó bien”, comentó.

¿Hubo un segundo encuentro entre Aylín Mujica y el cantante?

De igual modo, la actriz confesó que, tras ese encuentro, no hubo una segunda cita y que el cantante no volvió a llamarla. Sin embargo, no parece preocupada por la situación y asegura que el famoso seguramente recuerda aquel momento: “Yo me imagino que los oídos le deben estar sonando. No, no me ha llamado todavía”, dijo, dejando a la audiencia con más preguntas que respuestas.

¿Qué opina Aylín Mujica sobre la polémica entre Cynthia Klitbo y Laura Zapata?

Además de su revelación personal, Mujica habló sobre el conflicto entre Cynthia Klitbo y Laura Zapata, quienes han protagonizado tensos enfrentamientos en el mismo reality.

La actriz expresó su apoyo a Klitbo, a quien considera como una hermana, y lamentó los comentarios ofensivos hacia su vida personal: “Cynthia es mi hermana. Es una gran madre, entonces meterse con su hija es complicado. También meterse con el alcoholismo de alguien no es bonito”, añadió.

