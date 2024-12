¿María Elena Galindo, hermana de Tina Galindo, quedó como albacea del testamento de Silvia Pinal?

Tal como Ventaneando lo confirmó hace unos días, María Elena Galindo es la albacea sustituta del testamento de Silvia Pinal, luego de la muerte de su hermana, la productora teatral, Tina Galindo, quien era la albacea original. De eso habló Efigenia Ramos, asistente personal de Silvia durante más de tres décadas, al término de la misa que se ofició en su memoria la tarde de este martes.

¿María Elena Galindo quedará como albacea? Al preguntarle a Efigenia Ramos si María Elena Galindo quedará como albacea del testamento de Silvia Pinal, la asistente declaró que "sí".

¿Qué dijo María Elena Galindo al respecto?

Cuando le preguntamos si ella había quedado como albacea del testamento de Silvia Pinal, María Elena Galindo dijo que “no, no sé, yo no tengo idea de nada, de veras. Yo sé que Tina era su albacea, pero yo no soy nada, de veras”.

“Si algún día me dicen que voy a ser su albacea me va a dar mucho susto”, declaró entre risas “porque nunca he sido más que de mi hermano y de mi hermana”.

¿María Elena organizó la misa?

María Elena, por cierto, fue la encargada de organizar la misa en memoria de Silvia Pinal a doce días de su partida, pues fue un anhelo de la gran diva.

“Fue la mejor, eh, la última. Fue... mira, yo no sé, yo no estuve ni en sus obras de teatro ni nada, pero sé lo que era como amiga, mi hermana fue única y siempre me decía: ‘Por favor, cuando me muera me haces mi misa con el padre, me haces mi misa por favor y se lo cumplí, eso es todo lo que puedo decir”, finalizó.