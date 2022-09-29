María Elena Sandoval nos reveló el pronóstico para Alejandra Guzmán.

Luego de que ayer Alejandra Guzmán causara mucha preocupación entre sus fans por la caída que sufrió en una de sus presentaciones, la doctora María Elena Sandoval habló sobre el panorama que va a enfrentar la cantante.

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Recordemos que Alejandra Guzmán está pasando por un proceso de extracción de polímeros desde hace varios años, por lo que lleva varios procesos.

De entrada, ya tiene cicatrices, tejido fibroso, los tejidos no están en las mejores condiciones para, pues poder amortiguar un traumatismo directo. Digamos, la cubierta cutánea ya está lastimada; entonces, ya no responde como mecanismo de defensa de abultamiento o de colchón para resistir su golpe

Y, por supuesto existe el mecanismo, porque hay una contusión directa; entonces, si no tiene tantos tejidos que le protejan los huesos, lógico el golpe es más directo y puede lastimar más

La actividad física de Alejandra Guzmán podría complicar su condición.

Las presentaciones que hace Alejandra Guzmán podrían ser un factor que afecte la condición que tiene la cantante, pues sufre un desgaste al igual que un deportista de un alto rendimiento.

Sí, de entrada, el mecanismo propio de desgaste, la cabeza femoral; como un deportista de alto rendimiento, obviamente hay un desgaste propio del ejercicio

Este es el proceso de recuperación que tendría que seguir Alejandra Guzmán para poder regresar a su vida normal en el menor tiempo posible.

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