Alejandra Guzmán está “afectada” tras su caída en el escenario.

Miembros del equipo de trabajo de Alejandra Guzmán dieron a conocer un comunicado de prensa tras la caída de la cantante en su presentación en la gala de la Herencia Hispana de Estados Unidos.

Recuérdese que la mexicana perdió el equilibrio y cayó en el escenario del Keneddy Center, cuando interpretaba el tema Mala Hierba.

"Alejandra Guzmán está estable y está bien después de caerse durante su actuación en el evento. El público la apoyó con una larga ovación", se lee en el escrito enviado por el equipo de La Guzmán.

Fue la noche del pasado martes 27 de septiembre por la noche, cuando la rockera paró su presentación para ser trasladada al hospital de la Universidad George Washington, donde la artista fue "tratada y dada de alta".

A pesar de que el estado de salud de la cantante es estable, su equipo informó más detalles de la caída con la finalidad de acabar con los rumores: "La reina del rock latino está otra vez de vuelta, aunque un poco afectada por lo ocurrido".

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Alejandra Guzmán sufre aparatosa caída en el escenario

En el mismo comunicado de prensa se dice que "como siempre, La Guzmán estaba dándolo todo cuando perdió el equilibrio". Lo anterior es cierto, luego de que varios asistentes al evento publicaran el video de la caída de la rockera.

Alejandra Guzmán ha sido muy apapachada con el cariño de sus fanáticos, así que manda este mensaje a tráves de su equipo de trabajo: "Ella agradece a sus fans por los miles de mensajes de apoyo y preocupación".

La gala de la Herencia Hispana de Estados Unidos quiere invitar a Alejandra Guzmán a terminar su presentación en el 2023, pues el día de ayer solo pudo interpretar Mírala, Miralo y Mala Hierba: "Quiere brindarles a sus fans una experiencia inolvidable".

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