Verónica Castro recordó cuando le quitó un coche a Cristian Castro.

Nuestra querida Pati Chapoy entrevistó a Verónica Castro en su casa de Acapulco, desde donde tuvieron una íntima plática que quedó inmortalizada ante las cámaras de Ventaneando.

La actriz mexicana recordó que Cristian Castro tenía una personalidad muy rebelde, cosa que lo llevó a ganarse calificaciones muy malas en la escuela.

Por lo anterior, Verónica Castro decidió retirarle un coche que le había regalado al intérprete de Azul: "Me lo llevé y se fue de regreso a la agencia".

La Vero recordó que Cristian "lloró" y "pateó", aunque tiempo después subió sus notas escolares y pudo tener el coche en sus manos. Por si fuera poco, la madre de Verónica Castro consecuentaba todas las rebeldías del cantante: "Mi mamá le cubría todas sus cochinadas. Mi mamá le firmaba las calificaciones de tronado".

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Verónica Castro habla sobre los ataques a su hijo

Verónica Castro asegura que Cristian Castro ha recibido muchas críticas tras sus extravagantes cambios de look, cosa que la actriz ha tomado con humor en lugar de enojarse.

"Lo agreden por todos lados, le dicen de todo, hay unos memes muy groseros. Yo ya opté por divertirme, aunque le ponen monigotes horrorosos ", dijo en exclusiva a Ventaneando.

La Vero confiesa que ha tenido íntimas pláticas con su hijo sobre las agresiones en las redes sociales, asegurando que él toma las cosas a la ligera.

"Yo le digo a Cristian que se le van a caer los pelos, él me dice que se está divirtiendo y riendo de sí mismo", dijo la también actriz de melodramas mexicanos.

Verónica contó que su hijo quiere hacer reír al público y lo hace con aspectos muy sencillos como pintarse la cabellera de colores extremos sin hacerle daño a nadie.

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