María José Suárez en el foro para invitar al concierto “Voces de Resistencia”

Este martes el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de María José Suárez, Ana Katiria Suárez, su hermana y la cantautora Leiden, quienes nos hablaron del concierto “Voces de Resistencia”, el cual se llevará a cabo el próximo 27 de julio en un famoso auditorio de La Condesa, en la Ciudad de México.

¿Qué dijeron sobre el concierto “Voces de Resistencia”?

Ana Katiria Suárez reveló que el concierto “Voces de Resistencia” “surge a partir de la necesidad de unirnos en un tejido social como mujeres para poder representar a víctimas de violencia extrema en esta comunidad vulnerable, que somos todas y, bueno, la fundación se llama Voces Humanizando la Justicia y nos apoyamos de tres fundaciones más ‘Fem x Fem’, ‘Crianza Feminista’, ‘Pandilla Violeta’ y lo que hicimos fue invitar a mujeres talentosísimas como Leiden”.

Te puede interesar: El actor Eduardo Yáñez aclara su último encontronazo con la prensa

María José Suárez nos platica de concierto contra la violencia de género [VIDEO] Nos acompañaron en la sala María José Suárez, su abogada y hermana Ana Katiria, y la cantautora Leiden para hablar sobre el concierto ‘Voces de resistencia’.

“Además, la idea es que en una sola voz sabernos acompañadas, sabernos en resistencia. Todos los días, cuando asesinan en feminicidio a once mujeres, una voz se apaga, pero todas las demás podemos seguir apoyando. Es una necesidad y por primera vez logramos unir a grandes artistas, la parte jurídica se queda en pausa y también (tenemos que) hablar de que humanamente necesitamos encontrarnos todas costrosas para sentirnos fuertes”, añadió Ana Katiria.

¿Qué dijo Leiden sobre las cantantes que participarán?

Leiden dijo sentirse muy feliz de formar parte en este tipo de eventos. “Habitar los espacios desde nuestra paridad de género, poder habitar desde todo lo que nos sucede como mujeres y poder unir el arte con el impacto social es algo bien importante y es algo que compartimos todas las compañeras que vamos a estar en este line up. Este va a ser un festival con perspectiva de género y va a estar mi compañera Vivir Quintana, Agris, Dulce y Agraz, Tania Matus, Valeria Jasso, Greta Ela, Prania Esponda, Las Fucking Bitches, entre otras”.

¿Qué se hará con lo recaudado? Ana Katiria Suárez reveló que con lo recaudado se apoyará a las colectivas y fundaciones. “Siempre requerimos recursos y luego la gente dice: ‘Pero ¿cómo los usan?’, En el caso de Voces Urbanizando la Justicia llevamos la representación legal en materia penal y defensa de derechos humanos".

“En el caso de Fem x Fem y Pandilla Violeta son creadoras digitales que nos ayudan a difundir información, Crianza Feminista son madres autónomas y todas nosotras necesitamos recursos para operar, desde abogados, terapeutas, en fin, muchísimas cosas que todos los días tratamos de sacar adelante con nada de recurso o muy poquito”, recalcó la hermana de María José Suárez.

Te puede interesar: Chofer de Paco Stanley pensó en quitarse la vida al ser encarcelado

¿Qué significa para María José Suárez apoyar de esta forma a las víctimas?

María José Suárez, quien es una de las tantas víctimas, dijo que “es un honor para mí que mi hermana sea mi abogada. Yo creo que si no hubiera tenido esta hermana no hubiera tenido el valor para alzar la voz porque da mucho miedo, da mucha vergüenza y ya que lo hace. Cuando empezó mi hermana con Voces Urbanizando la Justicia yo empecé con ella, entonces empezamos a armar todo y un día yo le dije ‘ya no puedo estar aquí porque ¿cómo voy a poder ayudar a mujeres sino me ayudo a mí?’”.

Es por eso que María José Suárez decidió apartarse del proyecto por un tiempo para llevar a cabo su proceso y recientemente decidió reintegrarse. “Voces me ha acogido a mí, me ha abrazado, me ha apoyado y es seguir levantando la voz y decirles a todas esas mujeres que han vivido lo que yo viví, levanten la voz. Cuando uno levanta la voz te da ese poder, te quita un peso. De levantar la voz se recuperan libertades y no nada más físicas, emocionales, estabas muerta por dentro porque te rompen, entonces ser parte de esto es para toda la vida porque tengo dos manos yo, una es para agarrarme y la otra para agarrar a alguien más porque no estamos solos y tenemos que hacer esta resistencia juntos”.