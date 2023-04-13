María León reveló EN EXCLUSIVA que sufre ansiedad desde hace 18 años.

María León confesó en exclusiva a Ventaneando que padece ansiedad desde hace 18 años y compartió la alternativa que ha encontrado para controlarla. Se trata del ejercicio y del baile.

¿Cómo controla María León su ansiedad?

María León, exintegrante de Playa Limbo, aseguró que ella tiene ansiedad desde que tenía 19 años, pero ha estado tratándola con terapia, pero sobre todo con mucho ejercicio y baile. “Yo tengo ansiedad desde que tengo 19 años, yo voy a mi terapia y el ejercicio que hago es parte también de mi terapia”.

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“La actividad física es muy importante porque químicamente se liberan también endorfinas que te ayudan a tener un equilibrio en cuanto a lo que vives, no. Al final, la ansiedad es un shock de adrenalina que llega cuando no lo necesitas, entonces tu cuerpo no sabe bien qué hacer con él”, agregó la cantante y bailarina.

¿Cómo vive su vida María León?

Sobre cómo vive su vida con la ansiedad, María León aseveró que “vivo mi vida en plenitud. Le llaman el telele, ya me va a dar el telele. Siento como una sensación de irrealidad, siento como que me voy a desmayar y no, entonces me sudan un poquito las manos, me tiemblan, me da un poquito de taquicardia y ahí es donde empiezo a trabajarlo”.

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¿Cómo trabaja María León para controlar su ansiedad?

La también bailarina profesional aseguró que para tratar su ansiedad hace “ejercicios de respiración”, aunque hay personas que acostumbran a ponerse hielo en la nuca o quienes toman pastillas de pasiflora, las cuales son muy buenas y naturales.

¿Qué es la ansiedad?

Según Medline Plus, la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, se sienta inquieto y tenso, y tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés.

¿En quién se inspiró María León para su personaje en el musical “Mentiras”? María León dará vida a Lupita en el musical “Mentiras” y revela que se basó en una de sus tías para darle vida a tan emblemático personaje.

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“Siempre hay una tía… fíjate que hay mucha gente en mi familia que se parece mucho a la personalidad de Lupita. Mi familia es del norte, de Guasave, Sinaloa y mi abuela no dejaba el animal print ni en la ropa interior”, declaró.

Por último, aseguró que ella tiene muchas cosas de Lupita, personaje que interpreta en “Mentiras: El musical”, por ejemplo: “lo alburera, lo guarra y lo distraída”.

